Армия РФ начала выдыхаться — анализ разведки Британии

Согласно данным британских разведчиков, продвижение российских захватнических войск на поле боя в Украине с начала 2025 года замедляется, а количество атак постепенно уменьшается.
Главные тезисы
- Армия РФ не смогла улучшить свои оперативные позиции в центральной части Донецкой области..
- Украинские воины успешно проводят тактические контратаки на поле боя.
Что на самом деле происходит на фронте
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что за прошедший месяц солдаты РФ оккупировали около 143 квадратных километров украинской территории.
Что важно понимать, в среднем речь идет о менее 5 квадратных километрах в сутки.
Минобороны Британии подтверждает локальные успехи армии РФ в центральной части Донецкой области.
Тем не менее, российские захватчики все же не смогли улучшить свои оперативные позиции.
Следует также отметить, что Силы обороны Украины успешно проводили тактические контратаки — именно это дало им возможность нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска.
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