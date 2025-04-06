Армия РФ начала выдыхаться — анализ разведки Британии

Согласно данным британских разведчиков, продвижение российских захватнических войск на поле боя в Украине с начала 2025 года замедляется, а количество атак постепенно уменьшается.

Что на самом деле происходит на фронте

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что за прошедший месяц солдаты РФ оккупировали около 143 квадратных километров украинской территории.

Что важно понимать, в среднем речь идет о менее 5 квадратных километрах в сутки.

Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров, — отмечают британские разведчики. Поделиться

Минобороны Британии подтверждает локальные успехи армии РФ в центральной части Донецкой области.

Тем не менее, российские захватчики все же не смогли улучшить свои оперативные позиции.

Следует также отметить, что Силы обороны Украины успешно проводили тактические контратаки — именно это дало им возможность нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска.