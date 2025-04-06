Макрон и Стармер заявили о значительном прогрессе в вопросе защиты Украины

Британский лидер Кир Стармер и глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора в субботу, 5 апреля, обсудили прогресс в работе "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

Что известно о переговорах Стармера и Макрона

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, во время телефонной беседы лидеры стран обсудили пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

На этом фоне они пришли к выводу, что "торговая война не отвечает ничьим интересам".

Кроме того, указано, что Стармер и Макрон выразили свою обеспокоенность по поводу влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии.

По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. — ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании Коалиции решительных, — сказано в официальном заявлении правительства Великобритании. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.