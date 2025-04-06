Макрон и Стармер заявили о значительном прогрессе в вопросе защиты Украины

Британский лидер Кир Стармер и глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора в субботу, 5 апреля, обсудили прогресс в работе "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.
Главные тезисы
- Лидеры выразили обеспокоенность по поводу влияния решений Трампа на глобальную экономику.
- Великобритания и Франция активно сотрудничают для укрепления обороноспособности Украины.
Что известно о переговорах Стармера и Макрона
Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, во время телефонной беседы лидеры стран обсудили пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.
На этом фоне они пришли к выводу, что "торговая война не отвечает ничьим интересам".
Кроме того, указано, что Стармер и Макрон выразили свою обеспокоенность по поводу влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии.
Как уже упоминалось ранее, 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, после этого появились первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности союзников в Украине.
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