Макрон и Стармер заявили о значительном прогрессе в вопросе защиты Украины
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Макрон и Стармер заявили о значительном прогрессе в вопросе защиты Украины

Правительство Великобритании
Что известно о переговорах Стармера и Макрона
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Британский лидер Кир Стармер и глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора в субботу, 5 апреля, обсудили прогресс в работе "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

Главные тезисы

  • Лидеры выразили обеспокоенность по поводу влияния решений Трампа на глобальную экономику.
  • Великобритания и Франция активно сотрудничают для укрепления обороноспособности Украины.

Что известно о переговорах Стармера и Макрона

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, во время телефонной беседы лидеры стран обсудили пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

На этом фоне они пришли к выводу, что "торговая война не отвечает ничьим интересам".

Кроме того, указано, что Стармер и Макрон выразили свою обеспокоенность по поводу влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии.

По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. — ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании Коалиции решительных, — сказано в официальном заявлении правительства Великобритании.

Как уже упоминалось ранее, 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, после этого появились первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности союзников в Украине.

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