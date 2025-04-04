Окончание войны России против Украины. Рубио потребовал от Путина принять решение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны, которая должна стать известна «через недели, а не месяцы». Сейчас же российская сторона нарушает перемирие.
Главные тезисы
- Госсекретарь США Марко Рубио призывает Россию к прекращению военных действий против Украины в ближайшие недели.
- Переговоры между Украиной и Россией включают обсуждение мер по запрету ударов по энергетическим объектам в рамках перемирия.
- Российские войска совершили массированную атаку на газодобывающие мощности Нафтогаза, что вызвало недовольство международного сообщества.
Рубио требует от РФ принятия решения об окончании войны против Украины
Об этом он сказал журналистам после встречи министров НАТО.
По словам Рубио, «скоро не через полгода, а через недели» Россия должна принять решение прекратить войну. Если же он этого не сделает, то США должны переоценить свою тактику.
Он также добавил, что россияне не согласились на полное прекращение огня, выдвинув идеи частичного перемирия, но и их уже несколько раз нарушали.
США, Украина и РФ опубликовали итоги переговоров на техническом уровне в течение 23-25 марта в Саудовской Аравии. Все стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
Украинская сторона передала представителям США список энергетических объектов, по которым Россия не должна наносить удары. Между тем, в Кремле опубликовали перечень российских и украинских объектов, которые, по договоренности сторон, нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.
На следующий день, 26 марта, Министерство обороны России обвинило Украину в нарушении договоренностей о взаимном прекращении огня по энергетическим объектам. Генеральный штаб ВСУ заявил, что это неправда. А во время массированной атаки в ночь на 28 марта российские войска повредили газодобывающие мощности «Нафтогаза».
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