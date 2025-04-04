Закінчення війни Росії проти України. Рубіо зажадав від Путіна ухвалити рішення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». Зараз же російська сторона порушує перемир’я.

Рубіо вимагає від РФ ухвалення рішення щодо закінчення війни проти України

Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів країн НАТО.

Якщо буде тактика очікування й затягування, ми не будемо зацікавлені в цьому. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів. Марко Рубіо Держсекретар США

За словами Рубіо, «скоро, не через пів року, а через тижні» Росія має ухвалити рішення припинити війну. Якщо ж вона цього не зробить, то США мають переоцінити свою тактику.

Він також додав, що росіяни не погодилися на повне припинення вогню, натомість висунувши ідеї часткового перемир’я, але і їх уже кілька разів порушували.

Це про дії. […] Якщо ви не зацікавлені в мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдання... Ми не будемо затягувати це. Поширити

США, Україна та РФ опублікували підсумки переговорів на технічному рівні протягом 23-25 ​​березня в Саудівській Аравії. Всі сторони домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об’єктах росії та України.

Українська сторона передала представникам США список енергетичних об’єктів, по яких Росія не повинна завдавати ударів. Тим часом у Кремлі опублікували перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленістю сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.

Уже наступного дня, 26 березня, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні домовленостей про взаємне припинення вогню по енергетичних обʼєктах. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що це неправда. А під час масованої атаки в ніч проти 28 березня російські війська пошкодили газовидобувні потужності «Нафтогазу».