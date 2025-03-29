Венс впевнений у дієвості "енергетичного перемир'я" на тлі ударів РФ по газовидобутку України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що енергетичне перемир'я між Росією та Україною набуло чинності. Однак цього тижня росіяни завдали удару по газовидобувній інфраструктурі, попри попередні домовленості

Венс вірить у “енергетичне перемир’я” між Україною і Росією

Про це він заявив під час брифінгу на космічній базі Пітуффік у Гренландії.

Відповідаючи на запитання про те, чи погодилися США на умови, озвучені Кремлем для досягнення миру в Чорному морі, включно з можливим зняттям санкцій з російських банків, Венс підкреслив, що в інформаційному просторі шириться безліч фейків.

Деякі з них не зовсім зрозумілі щодо того, про що взагалі йдеться. Але президент (Трамп — ред.) сказав, і я думаю, що він має рацію, що ми відчуваємо себе дуже добре щодо того, що відбувається. Ми довіряємо, але перевіряємо — ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконується іншою стороною, і навпаки. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Венс також зауважив, що ця війна почалася за адміністрації президента Джо Байдена, призвівши до значних людських жертв і руйнувань. Водночас він вважає, що завдяки зусиллям президента Трампа США мають можливість досягти мирного врегулювання.

Президент боротиметься за це щодня, і, звісно, ми будемо тримати вас у курсі подій, оскільки ми продовжуємо досягати прогресу. Якщо ви подивитеся на те, про що ми говорили, то очевидно, що у нас є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, на мою думку, майже завершене. Як тільки ми досягнемо цього, ми будемо працювати над наступним етапом припинення вогню.

Проте Росія продовжує атакувати енергетичні та газові об’єкти України.

Так, у ніч із 27 на 28 березня Росія завдала удару дронами по Полтавській громаді України, націлившись на склади Українського газовидобування", заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, у цих приміщеннях зберігалися запчастини, засоби для ремонту та інші прилади, необхідні для відновлення енергетичних свердловин із видобутку нафти й газу.

Там були складські приміщення підприємства "Укргазвидобування", де зберігалися матеріали й запчастини до бурових установок та інші компоненти для переробки нафти й газу. Атака була здійснена 13 безпілотниками типу "шахед", які летіли роєм в одну точку. Частину з них збили сили ППО, але уламки падали на територію. Пошкоджень зазнали не лише об’єкти "Укргазвидобування", а й інші підприємства, розташовані поблизу, — від вибухової хвилі та уламків. Поширити

Також він зазначив, що внаслідок вибухів постраждала і громадська забудова: у деяких будинках зірвало дахи, побило вікна, а також пошкоджено фасади.