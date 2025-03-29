Венс впевнений у дієвості "енергетичного перемир'я" на тлі ударів РФ по газовидобутку України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що енергетичне перемир'я між Росією та Україною набуло чинності. Однак цього тижня росіяни завдали удару по газовидобувній інфраструктурі, попри попередні домовленості
Головні тези:
- Енергетичне перемир'я між Росією та Україною набирає чинності, проте російські удари по газовидобувній інфраструктурі порушують угоду.
- Російська атака по газовидобувній інфраструктурі спричинила значні матеріальні збитки та пошкодження громадських будівель.
- США і низка міжнародних партнерів ведуть перемовини з метою урегулювання війни, проте напади Росії постійно загрожують мирному врегулюванню.
Венс вірить у “енергетичне перемир’я” між Україною і Росією
Про це він заявив під час брифінгу на космічній базі Пітуффік у Гренландії.
Відповідаючи на запитання про те, чи погодилися США на умови, озвучені Кремлем для досягнення миру в Чорному морі, включно з можливим зняттям санкцій з російських банків, Венс підкреслив, що в інформаційному просторі шириться безліч фейків.
Венс також зауважив, що ця війна почалася за адміністрації президента Джо Байдена, призвівши до значних людських жертв і руйнувань. Водночас він вважає, що завдяки зусиллям президента Трампа США мають можливість досягти мирного врегулювання.
Президент боротиметься за це щодня, і, звісно, ми будемо тримати вас у курсі подій, оскільки ми продовжуємо досягати прогресу. Якщо ви подивитеся на те, про що ми говорили, то очевидно, що у нас є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, на мою думку, майже завершене. Як тільки ми досягнемо цього, ми будемо працювати над наступним етапом припинення вогню.
Проте Росія продовжує атакувати енергетичні та газові об’єкти України.
Так, у ніч із 27 на 28 березня Росія завдала удару дронами по Полтавській громаді України, націлившись на склади Українського газовидобування", заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, у цих приміщеннях зберігалися запчастини, засоби для ремонту та інші прилади, необхідні для відновлення енергетичних свердловин із видобутку нафти й газу.
Також він зазначив, що внаслідок вибухів постраждала і громадська забудова: у деяких будинках зірвало дахи, побило вікна, а також пошкоджено фасади.
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