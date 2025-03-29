Вэнс уверен в действенности "энергетического перемирия" на фоне ударов РФ по газодобыче Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной вступило в силу. Однако на этой неделе россияне нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре, несмотря на предварительные договоренности
Главные тезисы
- Энергетическое перемирие между Россией и Украиной вступило в силу, но российские удары по газодобывающей инфраструктуре нарушают соглашение.
- Россия продолжает регулярно атаковать энергетические объекты Украины, несмотря на усилия США по достижению мирного урегулирования.
Вэнс верит в "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией
Об этом он заявил во время брифинга на космической базе Питуффик в Гренландии.
Отвечая на вопрос о том, согласились ли США на условия, озвученные Кремлем для достижения мира в Черном море, включая возможное снятие санкций с российских банков, Вэнс подчеркнул, что в информационном пространстве распространяется множество фейков.
Вэнс также отметил, что эта война началась при администрации президента Джо Байдена, приведя к значительным человеческим жертвам и разрушениям. В то же время, он считает, что благодаря усилиям президента Трампа США имеют возможность достичь мирного урегулирования.
Президент будет бороться за это каждый день, и, конечно, мы будем держать вас в курсе событий, поскольку мы продолжаем добиваться прогресса. Если вы посмотрите на то, о чем мы говорили, то очевидно, что у нас есть перемирие по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, по моему мнению, почти завершено. Как только мы добьемся этого, мы будем работать над следующим этапом прекращения огня.
Тем не менее, Россия продолжает атаковать энергетические и газовые объекты Украины.
Так, в ночь с 27 на 28 марта Россия нанесла удар дронами по Полтавской общине Украины, нацелившись на склады Украинской газодобычи", заявил временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.
По его словам, в этих помещениях хранились запчасти, средства для ремонта и другие приборы, необходимые для восстановления скважин по добыче нефти и газа.
Также он отметил, что в результате взрывов пострадала и общественная застройка: в некоторых домах сорвало крыши, избили окна, а также повреждены фасады.
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