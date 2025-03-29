Вэнс уверен в действенности "энергетического перемирия" на фоне ударов РФ по газодобыче Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной вступило в силу. Однако на этой неделе россияне нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре, несмотря на предварительные договоренности

Вэнс верит в "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией

Об этом он заявил во время брифинга на космической базе Питуффик в Гренландии.

Отвечая на вопрос о том, согласились ли США на условия, озвученные Кремлем для достижения мира в Черном море, включая возможное снятие санкций с российских банков, Вэнс подчеркнул, что в информационном пространстве распространяется множество фейков.

Некоторые из них не совсем понятны относительно того, о чем вообще идет речь. Но президент (Трамп — ред.) сказал, и я думаю, что он прав, что мы чувствуем себя очень хорошо по поводу происходящего. Мы доверяем, но проверяем — мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняется другой стороной, и наоборот. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Вэнс также отметил, что эта война началась при администрации президента Джо Байдена, приведя к значительным человеческим жертвам и разрушениям. В то же время, он считает, что благодаря усилиям президента Трампа США имеют возможность достичь мирного урегулирования.

Президент будет бороться за это каждый день, и, конечно, мы будем держать вас в курсе событий, поскольку мы продолжаем добиваться прогресса. Если вы посмотрите на то, о чем мы говорили, то очевидно, что у нас есть перемирие по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, по моему мнению, почти завершено. Как только мы добьемся этого, мы будем работать над следующим этапом прекращения огня.

Тем не менее, Россия продолжает атаковать энергетические и газовые объекты Украины.

Так, в ночь с 27 на 28 марта Россия нанесла удар дронами по Полтавской общине Украины, нацелившись на склады Украинской газодобычи", заявил временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

По его словам, в этих помещениях хранились запчасти, средства для ремонта и другие приборы, необходимые для восстановления скважин по добыче нефти и газа.

Там были складские помещения предприятия "Укргаздобыча", где хранились материалы и запчасти к буровым установкам и другие компоненты по переработке нефти и газа. Атака была совершена 13 беспилотниками типа "шахед", летевшими роем в одну точку. Часть из них сбили силы ПВО, но обломки падали на территорию. Повреждения получили не только объекты "Укргаздобычи", но и другие предприятия, расположенные поблизости, — от взрывной волны и обломков. Поделиться

Также он отметил, что в результате взрывов пострадала и общественная застройка: в некоторых домах сорвало крыши, избили окна, а также повреждены фасады.