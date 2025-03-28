"Недостаточно инвестировали в Гренландию". Вэнс набросился с обвинениями на Данию

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс с визитом прибыл в Гренландию, где, в частности, выразил надежду, что народ острова решит стать независимым от Дании.
Главные тезисы
- Вице-президент США критикует Данию за недостаточные инвестиции в безопасность Гренландии и призывает к изменениям.
- Обвинения в адрес Дании направлены на отсталость союзников в военных расходах по сравнению с Китаем и Россией.
- США надеются на независимость Гренландии и готовы провести переговоры с островом в случае выбора независимости.
Венс обвинил Данию в бедах Гренландии
Американский вице-президент обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность Гренландии.
Также он подчеркнул, что союзники США отстают от необходимых военных расходов, когда Китай и Россия все больше интересуются Гренландией.
По его словам, в Вашингтоне считают, что остров выберет независимость от Дании, и уже тогда Штаты будут "вести переговоры с народом Гренландии".
Мы не думаем, что военная сила когда-нибудь станет необходимой… Мы считаем народ Гренландии рациональным и добрым, мы думаем, что сможем договориться, — добавил он, акцентировав, что США могли бы сделать остров гораздо безопаснее.
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