"Недостаточно инвестировали в Гренландию". Вэнс набросился с обвинениями на Данию

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс с визитом прибыл в Гренландию, где, в частности, выразил надежду, что народ острова решит стать независимым от Дании.

Венс обвинил Данию в бедах Гренландии

Американский вице-президент обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность Гренландии.

Наше сообщение Дании очень простое: вы не сделали хорошую работу с народом Гренландии. Вы недостаточно инвестировали… Это должно измениться. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Также он подчеркнул, что союзники США отстают от необходимых военных расходов, когда Китай и Россия все больше интересуются Гренландией.

И Дания не успевает выделять ресурсы, необходимые для удержания этой базы, для удержания наших войск и, на мой взгляд, для защиты населения Гренландии от многих очень агрессивных вторжений со стороны России, Китая и других стран. Поделиться

По его словам, в Вашингтоне считают, что остров выберет независимость от Дании, и уже тогда Штаты будут "вести переговоры с народом Гренландии".