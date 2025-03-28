"Недостаточно инвестировали в Гренландию". Вэнс набросился с обвинениями на Данию
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"Недостаточно инвестировали в Гренландию". Вэнс набросился с обвинениями на Данию

Венс
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Источник:  The Guardian

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс с визитом прибыл в Гренландию, где, в частности, выразил надежду, что народ острова решит стать независимым от Дании.

Главные тезисы

  • Вице-президент США критикует Данию за недостаточные инвестиции в безопасность Гренландии и призывает к изменениям.
  • Обвинения в адрес Дании направлены на отсталость союзников в военных расходах по сравнению с Китаем и Россией.
  • США надеются на независимость Гренландии и готовы провести переговоры с островом в случае выбора независимости.

Венс обвинил Данию в бедах Гренландии

Американский вице-президент обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность Гренландии.

Наше сообщение Дании очень простое: вы не сделали хорошую работу с народом Гренландии. Вы недостаточно инвестировали… Это должно измениться.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Также он подчеркнул, что союзники США отстают от необходимых военных расходов, когда Китай и Россия все больше интересуются Гренландией.

И Дания не успевает выделять ресурсы, необходимые для удержания этой базы, для удержания наших войск и, на мой взгляд, для защиты населения Гренландии от многих очень агрессивных вторжений со стороны России, Китая и других стран.

По его словам, в Вашингтоне считают, что остров выберет независимость от Дании, и уже тогда Штаты будут "вести переговоры с народом Гренландии".

Мы не думаем, что военная сила когда-нибудь станет необходимой… Мы считаем народ Гренландии рациональным и добрым, мы думаем, что сможем договориться, — добавил он, акцентировав, что США могли бы сделать остров гораздо безопаснее.

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