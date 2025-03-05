"Мы не продаемся!". Гренландия ответила на претензии Трампа

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на заявления президента США Дональда Трампа по поводу приобретения острова, заявив, что будущее Гренландии будут решать сами гренландцы.
Главные тезисы
- Гренландия отказывается от идеи продажи страны США и подчеркивает самостоятельное решение своего будущего гражданами.
- Большинство гренландцев не поддерживает идею присоединения к США и отказывается от американизации, стремясь к независимости.
- Президент США Трамп выразил заинтересованность в приобретении Гренландии, несмотря на противодействие гренландцев и заявления Дании.
Гренландцы самостоятельно решат свое будущее.
Об этом говорится в соответствующем сообщении Эгеде в Фейсбуке.
Напомним, 4 марта президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в приобретении Гренландии, очертив картину процветания и безопасности для «невероятного народа» острова, ныне являющегося автономной территорией королевства Дания.
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство гренландцев выступают против присоединения к США, хотя многие поддерживают идею независимости от Дании.
Еще до начала своего второго президентского срока Трамп заявил, что надеется совершить Гренландию частью Соединенных Штатов, хотя Дания заявляет, что остров не продается.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-