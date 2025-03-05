"Мы не продаемся!". Гренландия ответила на претензии Трампа
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"Мы не продаемся!". Гренландия ответила на претензии Трампа

Гренландия
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на заявления президента США Дональда Трампа по поводу приобретения острова, заявив, что будущее Гренландии будут решать сами гренландцы.

Главные тезисы

  • Гренландия отказывается от идеи продажи страны США и подчеркивает самостоятельное решение своего будущего гражданами.
  • Большинство гренландцев не поддерживает идею присоединения к США и отказывается от американизации, стремясь к независимости.
  • Президент США Трамп выразил заинтересованность в приобретении Гренландии, несмотря на противодействие гренландцев и заявления Дании.

Гренландцы самостоятельно решат свое будущее.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Эгеде в Фейсбуке.

Гренландия — наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами; мы — гренландцы. Американцы и их лидеры должны это понять. Мы не продаемся, и нас нельзя просто взять. Наше будущее мы будем решать сами в Гренландии.

Муте Эгеде

Муте Эгеде

Премьер-министр Гренландии

Напомним, 4 марта президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в приобретении Гренландии, очертив картину процветания и безопасности для «невероятного народа» острова, ныне являющегося автономной территорией королевства Дания.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство гренландцев выступают против присоединения к США, хотя многие поддерживают идею независимости от Дании.

Еще до начала своего второго президентского срока Трамп заявил, что надеется совершить Гренландию частью Соединенных Штатов, хотя Дания заявляет, что остров не продается.

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