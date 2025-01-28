Дания просит помощи у ЕС и НАТО из-за посягательств Трампа на Гренландию
Категория
Мир
Дата публикации

Дания просит помощи у ЕС и НАТО из-за посягательств Трампа на Гренландию

Мэтте Фредериксен
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обратилась за помощью к союзникам из ЕС и НАТО в связи с настойчивыми попытками президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Главные тезисы

  • Дания обращается за помощью к ЕС и НАТО в связи с попытками Трампа захватить контроль над Гренландией.
  • Мэтте Фредериксен проводит дипломатическую миссию по европейским столицам для привлечения поддержки в обороне Гренландии.
  • Дания инвестировала значительные средства в оборону Гренландии и не планирует уступать под давлением со стороны администрации Трампа.
  • Фредериксен обращается к европейским союзникам с просьбой поступать аналогично в защите Гренландии от агрессивных действий США.

Как в Дании планируют противодействовать попыткам Трампа установить контроль над Гренландией

Отмечается, что Фредериксен проводит масштабную поездку по европейским столицам после инвестирования 2 млрд долларов в оборону Гренландии, контроля над которой добивается Трамп.

Собеседники издания отмечают, что Дания практически ежедневно подвергается давлению со стороны администрации Трампа и приняла решение не слишком поддерживать посягательства президента США на арктический остров в публичном пространстве.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен просит у ЕС и НАТО защиты Гренландии от территориальных посягательств Дональда Трампа
Мэтте Фредериксен и Дональд Трамп

В частности, Фредериксен обратилась с просьбой к европейским союзникам поступать аналогичным способом.

Собеседники объясняют, что целью является стремление приуменьшить угрозы и не обострять ситуацию.

Между тем, Трамп четко дал понять, что не собирается отказываться от претензий на Гренландию.

Он настаивает, что хочет захватить самый большой в мире остров из соображений безопасности и отказался исключить применение силы.

Кого Фредериксен просит о помощи в защите Гренландии от нападок Трампа

Фредериксен посетила канцлера Олафа Шольца в Берлине, а затем встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе 28 января.

Согласно стратегии Дании, Фредериксен и Шольц избегали прямого упоминания о гренландском кризисе в своих заявлениях журналистам перед переговорами.

Однако, в тонко завуалированной ссылке на территориальные требования, выдвигаемые президентом США, Шольц заявил, что нерушимость границ является основополагающим принципом международного права, которого должна соблюдать каждая страна.

Этот принцип должен применяться ко всем. Я также ясно дал это понять здесь несколько дней назад: границы не должны перемещаться силой, кого бы это ни касалось, — подчеркнул Шольц.

По словам самой Фредериксен, Дания и страны ЕС сталкиваются с наибольшей неопределенностью за последние десятилетия.

Мы сталкиваемся с более неопределенной реальностью, реальностью, требующей еще более сплоченной Европы и большего сотрудничества. Европа, наш континент, основанная на идее, что сотрудничество, а не конфронтация, приведет к миру, прогрессу, процветанию, и давайте уважать эту идею, — отметила премьер-министр Дании.

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