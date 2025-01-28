Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обратилась за помощью к союзникам из ЕС и НАТО в связи с настойчивыми попытками президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.
Главные тезисы
- Дания обращается за помощью к ЕС и НАТО в связи с попытками Трампа захватить контроль над Гренландией.
- Мэтте Фредериксен проводит дипломатическую миссию по европейским столицам для привлечения поддержки в обороне Гренландии.
- Дания инвестировала значительные средства в оборону Гренландии и не планирует уступать под давлением со стороны администрации Трампа.
- Фредериксен обращается к европейским союзникам с просьбой поступать аналогично в защите Гренландии от агрессивных действий США.
Как в Дании планируют противодействовать попыткам Трампа установить контроль над Гренландией
Отмечается, что Фредериксен проводит масштабную поездку по европейским столицам после инвестирования 2 млрд долларов в оборону Гренландии, контроля над которой добивается Трамп.
Собеседники издания отмечают, что Дания практически ежедневно подвергается давлению со стороны администрации Трампа и приняла решение не слишком поддерживать посягательства президента США на арктический остров в публичном пространстве.
В частности, Фредериксен обратилась с просьбой к европейским союзникам поступать аналогичным способом.
Собеседники объясняют, что целью является стремление приуменьшить угрозы и не обострять ситуацию.
Между тем, Трамп четко дал понять, что не собирается отказываться от претензий на Гренландию.
Он настаивает, что хочет захватить самый большой в мире остров из соображений безопасности и отказался исключить применение силы.
Кого Фредериксен просит о помощи в защите Гренландии от нападок Трампа
Фредериксен посетила канцлера Олафа Шольца в Берлине, а затем встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе 28 января.
Согласно стратегии Дании, Фредериксен и Шольц избегали прямого упоминания о гренландском кризисе в своих заявлениях журналистам перед переговорами.
Однако, в тонко завуалированной ссылке на территориальные требования, выдвигаемые президентом США, Шольц заявил, что нерушимость границ является основополагающим принципом международного права, которого должна соблюдать каждая страна.
По словам самой Фредериксен, Дания и страны ЕС сталкиваются с наибольшей неопределенностью за последние десятилетия.
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