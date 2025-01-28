Прем'єрм-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулась по допомогу до союзників з ЄС та НАТО у зв'язку з наполегливими спробами президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.
Головні тези:
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звертається за допомогою до ЄС та НАТО в зв'язку з наполегливими спробами президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.
- Данія інвестувала 2 млрд доларів на оборону Гренландії, контролю над якою домагається Трамп.
- Метте Фредеріксен проводить масштабну поїздку європейськими столицями з метою залучення підтримки у протидії спробам Трампа встановити контроль над Гренландією.
Як у Данії планують протидіяти спробам Трампа встановити контроль над Гренландією
Зазначається, що Фредеріксен проводить масштабну поїздку європейськими столицями після інвестування 2 млрд доларів на оборону Гренландії, контролю над якою домагається Трамп.
Співрозмовники видання зазначають, що Данія практично щоденно піддається тиску з боку адміністрації Трампа і прийняла рішення не надто підтримувати зазіхання президента США на арктичний острів у публічному просторі.
Зокрема, Фредеріксен звернулась із проханням до європейських союзників чинити аналогічним способом.
Співрозмовники пояснюють, що метою є прагнення применшити загрози і не загострювати ситуацію.
Між тим Трамп чітко дав зрозуміти, що не збирається відмовлятись від претензій на Гренландію.
Він наполягає, що хоче захопити найбільший у світі острів з міркувань безпеки, і відмовився виключити застосування сили.
Кого Фредеріксен просить про допомогу у захисті Гренландії від нападок Трампа
Фредеріксен відвідала канцлера Олафа Шольца в Берліні, а потім зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі 28 січня.
Відповідно до стратегії Данії Фредеріксен і Шольц уникали прямої згадки про гренландську кризу у своїх заявах журналістам перед переговорами.
Проте, у тонко завуальованому посиланні на територіальні вимоги, висунуті президентом США, Шольц заявив, що непорушність кордонів є основоположним принципом міжнародного права, якого має дотримуватися кожна країна.
За словами самої Фредеріксен, Данія та країни ЄС стикаються з найбільшою невизначеністю упродовж останніх десятиліть.
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