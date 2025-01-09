За словами конгресмена Майка Волца, який має стати радником Дональда Трампа з питань нацбезпеки у майбутній президентській адміністрації, контроль над Гренландією є важливим для наступного президента США.
Головні тези:
- Контроль над Гренландією стає важливим для наступного президента США через стратегічне значення острова у контексті геополітичних протиріч.
- Трамп наполегливо налаштований на отримання контролю над підконтрольним Данії островом через його корисні копалини та природні ресурси.
- Майбутній президент США відмовився виключати військові чи економічні зусилля для отримання контролю над Гренландією, що може викликати напругу у міжнародних відносинах.
- Влада Данії продовжує наголошувати, що не має наміру відмовлятись від Гренландії, що може призвести до конфлікту із США.
- Трамп ставиться підозріло до китайського та російського впливу в Арктиці, розглядаючи її як стратегічний регіон, важливий для національної безпеки Америки.
Чому Трамп наполегливо домагається контролю над Гренландією
За його словами, мова йде про контроль над корисними копалинами та природними ресурсами.
Що відомо про наміри Трампа отримати контроль над Гренландією
Як зазначають журналісти Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, близьких до Трампа, майбутній президент США серйозно налаштований на отримання контролю над підконтрольним Данії островом.
Зокрема, Трамп відмовився виключати ймовірність військових або економічних зусиль з боку США для отримання контролю над Гренландією.
При цьому співрозмовники зазначають, що майбутній президент США навряд чи вдасться до військової сили над отриманням контролю над островом, який наразі є автономією Данії.
Однак Трамп серйозно розглядає дипломатичний та економічний тиски на Данію.
Інший соратник Трампа розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один з них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".
Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.
Однак влада Данії продовжує наголошувати, що не має намірів відмовлятись від Гренландії.
Радники Трампа заявили, що очікують, що за нової адміністрації американські зовнішньополітичні ресурси та увага змістяться в бік Північної та Південної Америки.
Трамп підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки".
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