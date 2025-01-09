За словами конгресмена Майка Волца, який має стати радником Дональда Трампа з питань нацбезпеки у майбутній президентській адміністрації, контроль над Гренландією є важливим для наступного президента США.

Чому Трамп наполегливо домагається контролю над Гренландією

У вас є Росія, яка намагається стати королем Арктики, маючи 60 з гаком криголамів, деякі з яких — ядерні. У нас їх два, і один щойно загорівся, — зазначає Волц. Поширити

За його словами, мова йде про контроль над корисними копалинами та природними ресурсами.

Гренландія

Зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці задіюють криголами і просуваються туди ж. Так що це нафта і газ. Це наша національна безпека, — додає конгресмен. Поширити

Що відомо про наміри Трампа отримати контроль над Гренландією

Як зазначають журналісти Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, близьких до Трампа, майбутній президент США серйозно налаштований на отримання контролю над підконтрольним Данії островом.

Зокрема, Трамп відмовився виключати ймовірність військових або економічних зусиль з боку США для отримання контролю над Гренландією.

При цьому співрозмовники зазначають, що майбутній президент США навряд чи вдасться до військової сили над отриманням контролю над островом, який наразі є автономією Данії.

Однак Трамп серйозно розглядає дипломатичний та економічний тиски на Данію.

Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить, — зазначає співрозмовник. Поширити

Інший соратник Трампа розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один з них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.

Однак влада Данії продовжує наголошувати, що не має намірів відмовлятись від Гренландії.

Радники Трампа заявили, що очікують, що за нової адміністрації американські зовнішньополітичні ресурси та увага змістяться в бік Північної та Південної Америки.

Трамп підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки".