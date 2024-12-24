У Гренландії відреагували на претензії Трампа
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У Гренландії відреагували на претензії Трампа

Прапор Гренландії
Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь на претензії наступного президента США Дональда Трампа заявив, що острів не продається. 

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде рішуче відмовився від продажу острова, відповідаючи на претензії Трампа стосовно контролю.
  • Данський уряд в особах членів парламенту та прем'єр-міністра також відзначив, що володіння Гренландією не підлягає обговоренню.
  • Трамп пробував купити Гренландію ще під час свого першого терміну, проте данські посадовці назвали його пропозицію як абсурдною.

Як у Гренландії відповіли на заяву Трампа стосовно необхідності встановлення контролю над островом з боку США

Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не продаватимемося. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу, — зазначив прем’єр-міністр Гренландії.

Наразі в МЗС Данії та канцелярії прем’єр-міністра ніяк не відреагували на заяву Трампа.

У той же час член парламенту Гренландії з опозиційної Консервативної партії Расмус Ярлов заявив, що данський уряд має чітко заявити, що контроль на острові не обговорюється і не може обговорюватися.

Гренландія відповіла на територіальні претензії Трампа
Дональд Трамп

Гренландія — данська. Так було з 1380 року. Це визнано і незаперечно міжнародною спільнотою, зокрема США. Цілком неприйнятно, щоб так званий союзник погрожував взяти під контроль нашу територію. Це несумісно із союзництвом, — зазначив Ярлов.

Чому Трамп робить провокаційні заяви на адресу Гренландії

З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю, — написав нещодавно Трамп у власній соцмережі Truth.

США з 1867 року вже кілька разів намагались купити найбільший у світі острів.

Між тим Трамп ще під час першого терміну президенства неодноразово висловлював бажання купити Гренландію.

Данські посадовці називали цю ідею Трампа абсурдною.

У відповідь на відмову Трамп скасував свій візит до Данії, наголошуючи, що Гренландія щороку завдає Данії значних фінансових збитків, але для США має стратегічну цінність.

Гренландія також цікава з політичного та економічного поглядів, оскільки розташована в Арктиці та багата на природні ресурси, зокрема золото, срібло, мідь, уран і нафту.

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