Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь на претензії наступного президента США Дональда Трампа заявив, що острів не продається.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде рішуче відмовився від продажу острова, відповідаючи на претензії Трампа стосовно контролю.
- Данський уряд в особах членів парламенту та прем'єр-міністра також відзначив, що володіння Гренландією не підлягає обговоренню.
- Трамп пробував купити Гренландію ще під час свого першого терміну, проте данські посадовці назвали його пропозицію як абсурдною.
Як у Гренландії відповіли на заяву Трампа стосовно необхідності встановлення контролю над островом з боку США
Наразі в МЗС Данії та канцелярії прем’єр-міністра ніяк не відреагували на заяву Трампа.
У той же час член парламенту Гренландії з опозиційної Консервативної партії Расмус Ярлов заявив, що данський уряд має чітко заявити, що контроль на острові не обговорюється і не може обговорюватися.
Чому Трамп робить провокаційні заяви на адресу Гренландії
США з 1867 року вже кілька разів намагались купити найбільший у світі острів.
Між тим Трамп ще під час першого терміну президенства неодноразово висловлював бажання купити Гренландію.
Данські посадовці називали цю ідею Трампа абсурдною.
У відповідь на відмову Трамп скасував свій візит до Данії, наголошуючи, що Гренландія щороку завдає Данії значних фінансових збитків, але для США має стратегічну цінність.
Гренландія також цікава з політичного та економічного поглядів, оскільки розташована в Арктиці та багата на природні ресурси, зокрема золото, срібло, мідь, уран і нафту.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-