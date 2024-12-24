В Гренландии отреагировали на претензии Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

В Гренландии отреагировали на претензии Трампа

Флаг Гренландии
Читати українською
Источник:  Reuters

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на претензии следующего президента США Дональда Трампа заявил, что остров не продается.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Гренландии категорически отказался продавать остров в ответ на претензии Трампа.
  • Датское правительство также отметило, что владение Гренландией не подлежит обсуждению.
  • Международное сообщество, включая США, признает Гренландию как часть Дании, что делает территориальные претензии Трампа необоснованными.

Как в Гренландии ответили на заявление Трампа о необходимости установления контроля над островом со стороны США

Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу, — отметил премьер-министр Гренландии.

Пока в МИД Дании и канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на заявление Трампа.

В то же время член парламента Гренландии из оппозиционной Консервативной партии Расмус Ярлов заявил, что датское правительство должно четко заявить, что контроль на острове не обсуждается и не может обсуждаться.

Гренландия ответила на территориальные претензии Трампа
Дональд Трамп

Гренландия — датская. Так было с 1380 года. Это признано и неоспоримо международным сообществом, в том числе США. Совершенно неприемлемо, чтобы так называемый союзник угрожал взять под контроль нашу территорию. Это несовместимо с союзничеством, — отметил Ярлов.

Почему Трамп делает провокационные заявления в адрес Гренландии

В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью, — написал недавно Трамп в собственной соцсети Truth.

США с 1867 года уже несколько раз пытались купить самый большой в мире остров.

Между тем, Трамп еще во время первого срока президентства неоднократно выражал желание купить Гренландию.

Датские чиновники называли эту идею Трампа абсурдной.

В ответ на отказ Трамп отменил свой визит в Данию, отмечая, что Гренландия ежегодно наносит Дании значительный финансовый ущерб, но для США имеет стратегическую ценность.

Гренландия также интересна с политической и экономической точки зрения, поскольку расположена в Арктике и богата природными ресурсами, в частности золото, серебро, медь, уран и нефть.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп не прекратил войну "за 24 часа" — объяснение Орбана
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пригрозил отобрать часть территории Панамы — что происходит
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Конец эпохи. Трамп объявит судьбоносное для США решение в день инаугурации
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?