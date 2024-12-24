Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на претензии следующего президента США Дональда Трампа заявил, что остров не продается.
Главные тезисы
- Премьер-министр Гренландии категорически отказался продавать остров в ответ на претензии Трампа.
- Датское правительство также отметило, что владение Гренландией не подлежит обсуждению.
- Международное сообщество, включая США, признает Гренландию как часть Дании, что делает территориальные претензии Трампа необоснованными.
Как в Гренландии ответили на заявление Трампа о необходимости установления контроля над островом со стороны США
Пока в МИД Дании и канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на заявление Трампа.
В то же время член парламента Гренландии из оппозиционной Консервативной партии Расмус Ярлов заявил, что датское правительство должно четко заявить, что контроль на острове не обсуждается и не может обсуждаться.
Почему Трамп делает провокационные заявления в адрес Гренландии
США с 1867 года уже несколько раз пытались купить самый большой в мире остров.
Между тем, Трамп еще во время первого срока президентства неоднократно выражал желание купить Гренландию.
Датские чиновники называли эту идею Трампа абсурдной.
В ответ на отказ Трамп отменил свой визит в Данию, отмечая, что Гренландия ежегодно наносит Дании значительный финансовый ущерб, но для США имеет стратегическую ценность.
Гренландия также интересна с политической и экономической точки зрения, поскольку расположена в Арктике и богата природными ресурсами, в частности золото, серебро, медь, уран и нефть.
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