Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на претензии следующего президента США Дональда Трампа заявил, что остров не продается.

Как в Гренландии ответили на заявление Трампа о необходимости установления контроля над островом со стороны США

Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу, — отметил премьер-министр Гренландии. Поделиться

Пока в МИД Дании и канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на заявление Трампа.

В то же время член парламента Гренландии из оппозиционной Консервативной партии Расмус Ярлов заявил, что датское правительство должно четко заявить, что контроль на острове не обсуждается и не может обсуждаться.

Дональд Трамп

Гренландия — датская. Так было с 1380 года. Это признано и неоспоримо международным сообществом, в том числе США. Совершенно неприемлемо, чтобы так называемый союзник угрожал взять под контроль нашу территорию. Это несовместимо с союзничеством, — отметил Ярлов. Поделиться

Почему Трамп делает провокационные заявления в адрес Гренландии

В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью, — написал недавно Трамп в собственной соцсети Truth. Поделиться

США с 1867 года уже несколько раз пытались купить самый большой в мире остров.

Между тем, Трамп еще во время первого срока президентства неоднократно выражал желание купить Гренландию.

Датские чиновники называли эту идею Трампа абсурдной.

В ответ на отказ Трамп отменил свой визит в Данию, отмечая, что Гренландия ежегодно наносит Дании значительный финансовый ущерб, но для США имеет стратегическую ценность.

Гренландия также интересна с политической и экономической точки зрения, поскольку расположена в Арктике и богата природными ресурсами, в частности золото, серебро, медь, уран и нефть.