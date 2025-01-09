По словам конгрессмена Майка Волца, который должен стать советником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности в будущей президентской администрации, контроль над Гренландией важен для следующего президента США.

Почему Трамп настойчиво добивается контроля над Гренландией.

У вас есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, некоторые из которых — ядерные. У нас их два, и один только загорелся, — отмечает Волц. Поделиться

По его словам, речь идет о контроле над полезными ископаемыми и природными ресурсами.

Гренландия

Сейчас, когда полярные ледяные шапки тают, китайцы задействуют ледоколы и продвигаются туда же. Это наша нефть и газ. Поделиться

Что известно о намерениях Трампа получить контроль над Гренландией

Как отмечают журналисты Reuters со ссылкой на трех собеседников, близких к Трампу, будущий президент США серьезно настроен на получение контроля над подконтрольным Дании островом.

В частности, Трамп отказался исключать возможность военных или экономических усилий со стороны США для получения контроля над Гренландией.

При этом собеседники отмечают, что будущий президент США вряд ли прибегнет к военной силе над получением контроля над островом, являющимся сейчас автономией Дании.

Однако Трамп серьезно рассматривает дипломатическое и экономическое давление на Данию.

Настоящим наследием есть то, что вы расширили территорию Соединенных Штатов. Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в наш портфель. Он многое об этом говорит, — отмечает собеседник. Поделиться

Другой соратник Трампа рассказал, что видел список внешнеполитических приоритетов, составленный чиновниками Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Один из них сразу же привлек его внимание: "Покупка Гренландии".

Трамп изобразил потенциальное приобретение Гренландии как императив национальной безопасности.

Однако власти Дании продолжают подчеркивать, что не намерены отказываться от Гренландии.

Советники Трампа заявили, что ожидают, что при новой администрации американские внешнеполитические ресурсы и внимание сместятся в сторону Северной и Южной Америки.

Трамп подозрительно относится к китайскому и российскому влиянию в регионе, которое он рассматривает как "задний двор Америки".