По словам конгрессмена Майка Волца, который должен стать советником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности в будущей президентской администрации, контроль над Гренландией важен для следующего президента США.
Главные тезисы
- Трамп нацелен на получение контроля над Гренландией из-за полезных ископаемых и природных ресурсов, а также стратегического значения острова.
- Возможные военные или экономические усилия США по контролю над Гренландией могут вызвать напряжение в международных отношениях.
- Трамп подозрительно относится к китайскому и российскому влиянию в Арктике, рассматривая регион как стратегически важный для национальной безопасности США.
- Приобретение Гренландии Трампом рассматривается как императив национальной безопасности, однако власти Дании не намерены отказываться от острова.
Почему Трамп настойчиво добивается контроля над Гренландией.
По его словам, речь идет о контроле над полезными ископаемыми и природными ресурсами.
Что известно о намерениях Трампа получить контроль над Гренландией
Как отмечают журналисты Reuters со ссылкой на трех собеседников, близких к Трампу, будущий президент США серьезно настроен на получение контроля над подконтрольным Дании островом.
В частности, Трамп отказался исключать возможность военных или экономических усилий со стороны США для получения контроля над Гренландией.
При этом собеседники отмечают, что будущий президент США вряд ли прибегнет к военной силе над получением контроля над островом, являющимся сейчас автономией Дании.
Однако Трамп серьезно рассматривает дипломатическое и экономическое давление на Данию.
Другой соратник Трампа рассказал, что видел список внешнеполитических приоритетов, составленный чиновниками Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Один из них сразу же привлек его внимание: "Покупка Гренландии".
Трамп изобразил потенциальное приобретение Гренландии как императив национальной безопасности.
Однако власти Дании продолжают подчеркивать, что не намерены отказываться от Гренландии.
Советники Трампа заявили, что ожидают, что при новой администрации американские внешнеполитические ресурсы и внимание сместятся в сторону Северной и Южной Америки.
Трамп подозрительно относится к китайскому и российскому влиянию в регионе, которое он рассматривает как "задний двор Америки".
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