Гренландия хочет получить независимость от Дании

Во время новогоднего обращения к жителям Гренландии премьер-министр острова Муте Эгеде заявил о намерениях добиться независимости от Дании.

Что известно о намерениях Гренландии получить статус независимой страны

При этом Муте Эгеде заявил о необходимости укреплять сотрудничество между Гренландией и другими странами.

Пора, чтобы мы сами шагнули и сформировали наше будущее, также относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кем будут наши торговые партнеры, — отметил премьер-министр Гренландии. Поделиться

Муте Эгеде

Почему Гренландия стремится получить независимость от Дании

В последние годы население арктического острова все больше выражает желание получить полную независимость от Дании.

Отчасти это связано с тем, что в 20-м веке власти Дании проводили политику контроля за рождаемостью в Гренландии, а также другие провокационные действия.

Гренландия была датской колонией до 1953 года, однако является автономным регионом с собственным самоуправлением.

В 2009 году остров получил право потребовать признания независимости от Дании.

В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект Конституции.

История и текущие условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не добилось успеха в создании полного равенства, — отмечает Муте Эгеде. Поделиться

По его словам, решение о обретении независимости от Дании будет определять народ Гренландии, однако не указал, когда именно может пройти соответствующий референдум.

Большинство из 57 тыс. жителей Гренландии поддерживают обретение статуса независимости от Дании, однако существуют разногласия о том, когда именно должно состояться голосование по этому вопросу и какие это будет иметь последствия в дальнейшем.

Несмотря на полезные ископаемые, нефть и газ, экономика Гренландии остается хрупкой, сильно зависимой от рыболовства и ежегодных грантов Дании.

Парламентские выборы в Гренландии должны пройти до 6 апреля.

Между тем, в установлении контроля над Гренландией неоднократно выражал заинтересованность следующий президент США Дональд Трамп, однако получал отказ как от Дании, так и от самой Гренландии.