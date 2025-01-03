Під час новорічного звернення до жителів Гренландії прем'єр-міністр острова Муте Егеде заявив про наміри домогтись незалежності від Данії.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Гренландії виступив із заявою про наміри домогтись незалежності від Данії під час новорічного звернення.
- Зацікавленість у власній незалежності пов'язана із минулими діями уряду Данії під час колоніального управління на острові.
- Попри підтримку більшості жителів отримання незалежності, виникають розбіжності у часі проведення референдуму та його наслідках для економіки.
- Гренландія залишається економічно вразливою через залежність від рибальства та фінансування від Данії.
- Парламентські вибори імовірно визначать подальшу стратегію країни у питанні незалежності від Данії.
Що відомо про наміри Гренландії отримати статус незалежної країни
При цьому Муте Егеде заявив про необхідність зміцнювати співпрацю між Гренландією та іншими країнами.
Чому Гренландія прагне отримати незалежність від Данії
Протягом останніх років населення арктичного острову все більше висловлює бажання на здобутті повної незалежності від Данії.
Частково це пов’язано з тим, що у 20-столітті влада Данії проводила політику контролю над народжуваністю у Гренландії, а також інші провокативні дії.
Гренландія була данською колонією до 1953 року, однак наразі є автономним регіоном з власним самоврядуванням.
В 2009 році острів здобув право вимагати визнання незалежності від Данії.
У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт Конституції.
За його словами, рішення щодо здобуття незалежності від Данії визначатиме народ Гренландії, однак не вказав, коли саме може пройти відповідний референдум.
Більшість з 57 тис жителів Гренландії підтримують здобуття статусу незалежності від Данії, однак існують розбіжності у тому, коли саме має відбутись голосування з цього питання і які це матиме наслідки у подальшому.
Попри корисні копалини, нафту та природний газ, економіка Гренландії залишається крихкою, сильно залежною від рибальства та щорічних грантів Данії.
Парламентські вибори в Гренландії мають відбутися до 6 квітня.
Між тим у встановленні контролю над Гренландією неодноразово висловлював зацікавленість наступний президент США Дональд Трамп, однак отримував відмову як від Данії, так і від самої Гренландії.
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