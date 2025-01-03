Під час новорічного звернення до жителів Гренландії прем'єр-міністр острова Муте Егеде заявив про наміри домогтись незалежності від Данії.

Що відомо про наміри Гренландії отримати статус незалежної країни

При цьому Муте Егеде заявив про необхідність зміцнювати співпрацю між Гренландією та іншими країнами.

Настав час, щоб ми самі зробили крок і сформували наше майбутнє, також щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і ким будуть наші торговельні партнери, — зазначив прем’єр-міністр Гренландії. Поширити

Муте Егеде

Чому Гренландія прагне отримати незалежність від Данії

Протягом останніх років населення арктичного острову все більше висловлює бажання на здобутті повної незалежності від Данії.

Частково це пов’язано з тим, що у 20-столітті влада Данії проводила політику контролю над народжуваністю у Гренландії, а також інші провокативні дії.

Гренландія була данською колонією до 1953 року, однак наразі є автономним регіоном з власним самоврядуванням.

В 2009 році острів здобув право вимагати визнання незалежності від Данії.

У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт Конституції.

Історія та поточні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не досягла успіху в створенні повної рівності, — зазначає Муте Егеде. Поширити

За його словами, рішення щодо здобуття незалежності від Данії визначатиме народ Гренландії, однак не вказав, коли саме може пройти відповідний референдум.

Більшість з 57 тис жителів Гренландії підтримують здобуття статусу незалежності від Данії, однак існують розбіжності у тому, коли саме має відбутись голосування з цього питання і які це матиме наслідки у подальшому.

Попри корисні копалини, нафту та природний газ, економіка Гренландії залишається крихкою, сильно залежною від рибальства та щорічних грантів Данії.

Парламентські вибори в Гренландії мають відбутися до 6 квітня.

Між тим у встановленні контролю над Гренландією неодноразово висловлював зацікавленість наступний президент США Дональд Трамп, однак отримував відмову як від Данії, так і від самої Гренландії.