"Ми не продаємося!". Гренландія відповіла на закиди Трампа
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Політика
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"Ми не продаємося!". Гренландія відповіла на закиди Трампа

Гренландія
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на заяви президента США Дональда Трампа щодо придбання острова, заявивши, що майбутнє Гренландії вирішуватимуть самі гренландці.

Головні тези:

  • Гренландія відмовляється від ідеї продажу країни США, наголошуючи на самостійному вирішенні свого майбутнього громадянами.
  • Більшість гренландців не підтримують ідею приєднання до США та відмовляються від американізації.
  • Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландія належить гренландцям, а не іншим державам чи лідерам.

Гренландці самостійно вирішать своє майбутнє — Егеде

Про це йдеться у відповідному дописі Егеде у Фейсбуці.

Гренландія — наша. Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями; ми — гренландці. Американці та їхній лідер повинні це зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти. Наше майбутнє вирішуватимемо ми самі у Гренландії.

Муте Егеде

Муте Егеде

Прем’єр-міністр Гренландії 

Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп підтвердив свою зацікавленість у придбанні Гренландії, окресливши картину процвітання і безпеки для «неймовірного народу» острова, який нині є автономною територією королівства Данія.

Опитування громадської думки свідчать, що більшість гренландців виступають проти приєднання до США, хоча багато хто підтримує ідею незалежності від Данії.

Ще до початку свого другого президентського терміну Трамп заявив, що сподівається зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів, хоча Данія заявляє, що острів не продається.

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