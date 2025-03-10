Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии — когда именно

10 марта президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии, пообещав сделать их богатыми, если страна присоединится к Соединенным Штатам.

Трамп пообещал сделать гренландцев богатыми

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Как я четко дал понять во время моего совместного обращения к конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое будущее. Мы будем продолжать обеспечивать вашу безопасность, как и во время Второй мировой войны. Дональд Трамп Президент США

Он также подчеркнул, что США готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест для улучшения экономической ситуации населения Гренландии.

Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми — и если вы так решите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 29 января опрос общественного мнения в Гренландии показал, что 85% гренландцев не поддерживают идею установления контроля США над их территорией.