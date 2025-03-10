Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии — когда именно
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Политика
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Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии — когда именно

Трамп
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Источник:  online.ua

10 марта президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии, пообещав сделать их богатыми, если страна присоединится к Соединенным Штатам.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии, предлагая стране присоединиться к Соединенным Штатам.
  • 85% гренландцев не поддерживают идею контроля США над их территорией, вызывая разногласия во взглядах на будущее страны.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио подтверждает серьезные намерения президента Трампа по покупке Гренландии.

Трамп пообещал сделать гренландцев богатыми

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Как я четко дал понять во время моего совместного обращения к конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое будущее. Мы будем продолжать обеспечивать вашу безопасность, как и во время Второй мировой войны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также подчеркнул, что США готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест для улучшения экономической ситуации населения Гренландии.

Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми — и если вы так решите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 29 января опрос общественного мнения в Гренландии показал, что 85% гренландцев не поддерживают идею установления контроля США над их территорией.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что президент Дональд Трамп серьезно настроен на покупку Гренландии, являющейся "его приоритетом". В МИДе Дании заявили, что государство не заинтересовано продать остров.

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