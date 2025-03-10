Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии — когда именно

10 марта президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии, пообещав сделать их богатыми, если страна присоединится к Соединенным Штатам.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп обещает инвестировать миллиарды долларов в экономику Гренландии, предлагая стране присоединиться к Соединенным Штатам.
- 85% гренландцев не поддерживают идею контроля США над их территорией, вызывая разногласия во взглядах на будущее страны.
- Государственный секретарь США Марко Рубио подтверждает серьезные намерения президента Трампа по покупке Гренландии.
Трамп пообещал сделать гренландцев богатыми
Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Он также подчеркнул, что США готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест для улучшения экономической ситуации населения Гренландии.
Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми — и если вы так решите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки.
По состоянию на 29 января опрос общественного мнения в Гренландии показал, что 85% гренландцев не поддерживают идею установления контроля США над их территорией.
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