Трамп обіцяє інвестувати мільярди доларів в економіку Гренландії — коли саме
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп обіцяє інвестувати мільярди доларів в економіку Гренландії — коли саме

Трамп
Джерело:  online.ua

10 березня президент США Дональд Трамп звернувся до жителів Гренландії, пообіцявши зробити їх багатими, якщо країна приєднається до Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп пообіцяв інвестувати мільярди доларів у створення робочих місць в Гренландії.
  • 85% гренландців відмовляються від ідеї контролю США над їхньою територією.
  • Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що президент Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії.

Трамп пообіцяв зробити гренландців багатими

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Як я чітко дав зрозуміти під час мого спільного звернення до конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє власне майбутнє. Ми продовжуватимемо забезпечувати вашу безпеку, як і за часів Другої світової війни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також підкреслив, що США готові інвестувати мільярди доларів у створення нових робочих місць, щоб поліпшити економічну ситуацію населення Гренландії.

Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими — і, якщо ви так вирішите, ми запрошуємо вас стати частиною найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії, що є "його пріоритетом". У МЗС Данії заявили, що держава не зацікавлена продати острів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Данія просить допомоги в ЄС та НАТО через зазіхання Трампа на Гренландію
Метте Фредеріксен
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон готовий ввести війська у Гренландію — що відбувається
Vfrhjy
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не продаємося!". Гренландія відповіла на закиди Трампа
Гренландія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?