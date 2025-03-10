Трамп обіцяє інвестувати мільярди доларів в економіку Гренландії — коли саме

10 березня президент США Дональд Трамп звернувся до жителів Гренландії, пообіцявши зробити їх багатими, якщо країна приєднається до Сполучених Штатів.

Трамп пообіцяв зробити гренландців багатими

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Як я чітко дав зрозуміти під час мого спільного звернення до конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє власне майбутнє. Ми продовжуватимемо забезпечувати вашу безпеку, як і за часів Другої світової війни. Дональд Трамп Президент США

Він також підкреслив, що США готові інвестувати мільярди доларів у створення нових робочих місць, щоб поліпшити економічну ситуацію населення Гренландії.

Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими — і, якщо ви так вирішите, ми запрошуємо вас стати частиною найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.