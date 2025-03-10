Трамп обіцяє інвестувати мільярди доларів в економіку Гренландії — коли саме

10 березня президент США Дональд Трамп звернувся до жителів Гренландії, пообіцявши зробити їх багатими, якщо країна приєднається до Сполучених Штатів.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв інвестувати мільярди доларів у створення робочих місць в Гренландії.
- 85% гренландців відмовляються від ідеї контролю США над їхньою територією.
- Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що президент Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії.
Трамп пообіцяв зробити гренландців багатими
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
Він також підкреслив, що США готові інвестувати мільярди доларів у створення нових робочих місць, щоб поліпшити економічну ситуацію населення Гренландії.
Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими — і, якщо ви так вирішите, ми запрошуємо вас стати частиною найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки.
Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.
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