"Мы должны получить Гренландию". Трамп назвал причину важности острова для США

США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это вроде бы необходимо для обеспечения международной безопасности.

Трамп уверен, что получит Гренландию

Об этом он заявил журналистам.

Гренландия нам нужна для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны получить его. Это остров, который нам нужен с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции, особенно в нынешней ситуации в мире. Дональд Трамп Президент США

В то же время, Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".

.@POTUS: "We need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it." pic.twitter.com/Y57qq2YVxX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025

Без нее (Гренландии — ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить его, и я думаю, что мы его получим.

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности".

В частности, он даже допускал аннексию острова во время общения с журналистами в Белом доме. Также Трамп не исключал, что для присоединения Гренландии США могут использовать силовой метод. Поделиться

При этом жители Гренландии открыто выступили против подобных планов американского лидера.