"Мы должны получить Гренландию". Трамп назвал причину важности острова для США
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы должны получить Гренландию". Трамп назвал причину важности острова для США

Трамп
Читати українською
Источник:  online.ua

США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это вроде бы необходимо для обеспечения международной безопасности.

Главные тезисы

  • Гренландия важна для обеспечения международной безопасности, считает президент США.
  • Трамп утверждает, что Гренландия необходима для защиты интересов США как оборонительно, так и наступательно.
  • Несмотря на нежелание жителей Гренландии стать американскими гражданами, Трамп уверен в возможности включения острова в состав США.

Трамп уверен, что получит Гренландию

Об этом он заявил журналистам.

Гренландия нам нужна для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны получить его. Это остров, который нам нужен с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции, особенно в нынешней ситуации в мире.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В то же время, Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".

Без нее (Гренландии — ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить его, и я думаю, что мы его получим.

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности".

В частности, он даже допускал аннексию острова во время общения с журналистами в Белом доме. Также Трамп не исключал, что для присоединения Гренландии США могут использовать силовой метод.

При этом жители Гренландии открыто выступили против подобных планов американского лидера.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не продаемся!". Гренландия ответила на претензии Трампа
Гренландия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал с "обезображенным" портретом Трампа в Колорадо набирает оборотов
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал с администрацией Трампа в Signal — появились новые детали "секретного" совещания
Администрация США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?