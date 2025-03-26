"Мы должны получить Гренландию". Трамп назвал причину важности острова для США

США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это вроде бы необходимо для обеспечения международной безопасности.
Главные тезисы
- Гренландия важна для обеспечения международной безопасности, считает президент США.
- Трамп утверждает, что Гренландия необходима для защиты интересов США как оборонительно, так и наступательно.
- Несмотря на нежелание жителей Гренландии стать американскими гражданами, Трамп уверен в возможности включения острова в состав США.
Трамп уверен, что получит Гренландию
Об этом он заявил журналистам.
В то же время, Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".
.@POTUS: "We need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it." pic.twitter.com/Y57qq2YVxX— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025
Без нее (Гренландии — ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить его, и я думаю, что мы его получим.
Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности".
При этом жители Гренландии открыто выступили против подобных планов американского лидера.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-