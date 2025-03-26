"Ми повинні отримати Гренландію". Трамп назвав причину важливості острова для США

США хочуть, щоб Гренландія увійшла до їхнього складу. Це нібито необхідно для забезпечення міжнародної безпеки.

Трамп впевнений, що отримає Гренландію

Про це він заявив журналістам.

Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки. Вона нам потрібна. Ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної і навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі. Дональд Трамп Президент США

Водночас Трамп визнав, що, на його думку, жителі Гренландії навряд чи прагнуть стати американськими громадянами. Але їх потрібно "переконати".

.@POTUS: "We need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it." pic.twitter.com/Y57qq2YVxX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025

Без неї (Гренландії — ред.) неможливо належним чином захищати більшу частину цієї землі, не тільки Сполучені Штати. Тому ми повинні отримати її, і я думаю, що ми її отримаємо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що він хоче, щоб Гренландія стала частиною США, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".

Зокрема він навіть допускав анексію острова під час спілкування з журналістами в Білому домі. Також Трамп не виключав, що для приєднання Гренландії США можуть застосувати силовий метод. Поширити

При цьому жителі Гренландії відкрито виступили проти таких планів американського лідера.