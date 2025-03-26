"Ми повинні отримати Гренландію". Трамп назвав причину важливості острова для США

США хочуть, щоб Гренландія увійшла до їхнього складу. Це нібито необхідно для забезпечення міжнародної безпеки.
Головні тези:
- Гренландія важлива для міжнародної безпеки, на думку президента США.
- Трамп висловив ствердження про необхідність включення Гренландії до складу США,
- Жителі Гренландії не висловлюють бажання стати американськими громадянами.
Трамп впевнений, що отримає Гренландію
Про це він заявив журналістам.
Водночас Трамп визнав, що, на його думку, жителі Гренландії навряд чи прагнуть стати американськими громадянами. Але їх потрібно "переконати".
.@POTUS: "We need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it." pic.twitter.com/Y57qq2YVxX— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025
Без неї (Гренландії — ред.) неможливо належним чином захищати більшу частину цієї землі, не тільки Сполучені Штати. Тому ми повинні отримати її, і я думаю, що ми її отримаємо.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що він хоче, щоб Гренландія стала частиною США, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".
При цьому жителі Гренландії відкрито виступили проти таких планів американського лідера.
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