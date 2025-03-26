"Ми повинні отримати Гренландію". Трамп назвав причину важливості острова для США
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми повинні отримати Гренландію". Трамп назвав причину важливості острова для США

Трамп
Джерело:  online.ua

США хочуть, щоб Гренландія увійшла до їхнього складу. Це нібито необхідно для забезпечення міжнародної безпеки.

Головні тези:

  • Гренландія важлива для міжнародної безпеки, на думку президента США.
  • Трамп висловив ствердження про необхідність включення Гренландії до складу США,
  • Жителі Гренландії не висловлюють бажання стати американськими громадянами.

Трамп впевнений, що отримає Гренландію

Про це він заявив журналістам.

Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки. Вона нам потрібна. Ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної і навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Водночас Трамп визнав, що, на його думку, жителі Гренландії навряд чи прагнуть стати американськими громадянами. Але їх потрібно "переконати".

Без неї (Гренландії — ред.) неможливо належним чином захищати більшу частину цієї землі, не тільки Сполучені Штати. Тому ми повинні отримати її, і я думаю, що ми її отримаємо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що він хоче, щоб Гренландія стала частиною США, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".

Зокрема він навіть допускав анексію острова під час спілкування з журналістами в Білому домі. Також Трамп не виключав, що для приєднання Гренландії США можуть застосувати силовий метод.

При цьому жителі Гренландії відкрито виступили проти таких планів американського лідера.

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