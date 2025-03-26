Скандал зі "спотвореним" портретом Трампа у Колорадо набирає обертів — подробиці

Портрет Дональда Трампа, який висить разом з іншими президентськими портретами в Капітолії штату Колорадо, буде видалено після того, як теперішній очільник країни заявив, що його «навмисно спотворено».

Республіканці зібрали гроші на новий портрет Трампа у Колорадо

У своїй заяві демократи Палати представників заявили, що картина маслом буде видалена на вимогу лідерів республіканців у Законодавчому органі.

Республіканці Колорадо зібрали понад 10 тис дол через обліковий запис GoFundMe, щоб замовити картину маслом, яка була представлена ​​в 2019 році.

Лідер меншості в Сенаті, республіканець Пол Ландін, заявив, що вимагав зняти портрет Трампа та замінити його таким, який «зображує його сучасну подобу».

Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висить у Капітолії, то це їхня справа, — заявили демократи. Поширити

Портрети Обами і Трампа у Капітолії штату Колорадо

Портрет встановили поряд з іншими картинами президентів США. Перед інсталяцією біля місця, призначеного для Трампа, пранкер розмістив фотографію нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.

23 березня на своїй платформі Truth Social Трамп похвалив розташований поруч з його зображенням портрет колишнього президента Барака Обами.

Ніхто не любить погану фотографію або картину себе, але фотографія в Колорадо, в Капітолії штату, виставлена ​​губернатором разом з усіма іншими президентами, була навмисно спотворена до рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив. Дональд Трамп Президент США

Виконавчий комітет законодавчого органу, до складу якого входять керівництво як демократів, так і республіканців, підписав лист про видалення портрета Трампа.