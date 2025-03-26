Скандал зі "спотвореним" портретом Трампа у Колорадо набирає обертів — подробиці

Портрет Дональда Трампа, який висить разом з іншими президентськими портретами в Капітолії штату Колорадо, буде видалено після того, як теперішній очільник країни заявив, що його «навмисно спотворено».
Головні тези:
- Портрет Трампа у Капітолії Колорадо буде замінено після звинувачень у спотворенні.
- Республіканці зібрали гроші на новий портрет.
- Виконавчий комітет законодавчого органу Колорадо підписав лист про видалення портрета Трампа.
Республіканці зібрали гроші на новий портрет Трампа у Колорадо
У своїй заяві демократи Палати представників заявили, що картина маслом буде видалена на вимогу лідерів республіканців у Законодавчому органі.
Республіканці Колорадо зібрали понад 10 тис дол через обліковий запис GoFundMe, щоб замовити картину маслом, яка була представлена в 2019 році.
Лідер меншості в Сенаті, республіканець Пол Ландін, заявив, що вимагав зняти портрет Трампа та замінити його таким, який «зображує його сучасну подобу».
Портрет встановили поряд з іншими картинами президентів США. Перед інсталяцією біля місця, призначеного для Трампа, пранкер розмістив фотографію нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.
23 березня на своїй платформі Truth Social Трамп похвалив розташований поруч з його зображенням портрет колишнього президента Барака Обами.
Виконавчий комітет законодавчого органу, до складу якого входять керівництво як демократів, так і республіканців, підписав лист про видалення портрета Трампа.
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