Навмисно спотворений. Трамп розлютився через свій портрет у Колорадо

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував свій портрет авторства художниці Сари Бордман, розміщений у капітолії штату Колорадо.
Головні тези:
- Трамп критикує авторку портрета у Колорадо за навмисне спотворення роботи.
- Президент США вважає свій портрет одним із найгірших і висловлює недовіру до художнього таланту авторки.
- Трамп звернувся до губернатора штату з вимогою видалити спотворений портрет, вважаючи його неадекватним.
Трамп обурився через свій портрет
Про це він написав у соцмережі Truth Social. При цьому очільник США припустив, що його портрет був навмисно спотворений.
Він додав, що портрет президента Обами, який створила та сама художниця, "має чудовий вигляд", натомість своє зображення назвав "справді найгіршим". Критикуючи цю роботу, Трамп зауважив, що Сара Бордман, "мабуть, з віком втратила свій талант".
У будь-якому випадку, я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, і багато людей з Колорадо дзвонили й писали, щоб поскаржитися. Вони дійсно розлючені через це!
Він зауважив, що звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса (при цьому назвавши його лівим радикалом, який "надзвичайно слабко бореться зі злочинністю"), з проханням прибрати згаданий портрет.
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