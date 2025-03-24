Навмисно спотворений. Трамп розлютився через свій портрет у Колорадо

Трамп обурився через свій портрет

Про це він написав у соцмережі Truth Social. При цьому очільник США припустив, що його портрет був навмисно спотворений.

Ніхто не любить поганих фотографій чи картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був цілеспрямовано спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив. Дональд Трамп Президент США

Він додав, що портрет президента Обами, який створила та сама художниця, "має чудовий вигляд", натомість своє зображення назвав "справді найгіршим". Критикуючи цю роботу, Трамп зауважив, що Сара Бордман, "мабуть, з віком втратила свій талант".

Портрет Трампа

У будь-якому випадку, я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, і багато людей з Колорадо дзвонили й писали, щоб поскаржитися. Вони дійсно розлючені через це!

Він зауважив, що звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса (при цьому назвавши його лівим радикалом, який "надзвичайно слабко бореться зі злочинністю"), з проханням прибрати згаданий портрет.