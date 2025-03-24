Намеренно обезображен. Трамп разозлился из-за своего портрета в Колорадо

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике свой портрет авторства художницы Сары Бордман, размещенный в капитолии штата Колорадо.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп выразил критику по поводу портрета, выполненного художницей Сарой Бордман в капитолии штата Колорадо.
- Трамп обвинил автора портрета в умышленном искажении его изображения и направил требование губернатору штата удалить портрет, считая его одним из худших.
- Многие жители Колорадо якобы выразили недовольство портретом президента и обратились к губернатору штата с просьбой убрать его.
Трамп возмутился из-за своего портрета
Об этом он написал в соцсети Truth Social. При этом глава США предположил, что его портрет был намеренно обезображен.
Он добавил, что портрет президента Обамы, который создала та же художница, "имеет прекрасный вид", в то же время свое изображение назвал "действительно худшим". Критикуя эту работу, Трамп заметил, что Сара Бордман, "видимо, с возрастом потеряла свой талант".
В любом случае, я предпочел бы не иметь портрета, чем иметь этот, и многие из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. Они действительно разъярены из-за этого!
Он отметил, что обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису (при этом назвав его левым радикалом, который "чрезвычайно слабо борется с преступностью"), с просьбой убрать упомянутый портрет.
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