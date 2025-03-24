Намеренно обезображен. Трамп разозлился из-за своего портрета в Колорадо

Трамп возмутился из-за своего портрета

Об этом он написал в соцсети Truth Social. При этом глава США предположил, что его портрет был намеренно обезображен.

Никто не любит плохих фотографий или картин, на которых изображен сам, но тот, что в Колорадо, в капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был целенаправленно обезображен до такого уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что портрет президента Обамы, который создала та же художница, "имеет прекрасный вид", в то же время свое изображение назвал "действительно худшим". Критикуя эту работу, Трамп заметил, что Сара Бордман, "видимо, с возрастом потеряла свой талант".

Портрет Трампа

В любом случае, я предпочел бы не иметь портрета, чем иметь этот, и многие из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. Они действительно разъярены из-за этого!

Он отметил, что обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису (при этом назвав его левым радикалом, который "чрезвычайно слабо борется с преступностью"), с просьбой убрать упомянутый портрет.