"Мы идем верным путем". Трамп заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским
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"Мы идем верным путем". Трамп заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявил 19 марта, что завершил «очень хороший» разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопросы, которые поднимались во время общения Трампа и Путина во вторник.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп оценил свой разговор с президентом Украины как “очень хороший” и продуктивный.
  • Обсуждались вопросы, поднятые в ходе телефонного разговора Трампа с Путиным.
  • Лидеры стремились к согласованию позиций России и Украины с учетом запросов и потребностей обеих стран.

Трамп заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским

Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

Только завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Она продолжалась около часа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он отметил, что значительная часть общения касалась его телефонного разговора с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Скрин поста Трампа

Трамп подчеркнул, что переговоры преследовали цель согласования позиций России и Украины «с точки зрения их запросов и потребностей». Президент США в связи с этим подчеркнул: «Мы идем по верному пути».

Он отметил, что попросит госсекретаря США Марко Рубио и советника по вопросам нацбезопасности Майкла Волца подать точное описание обсуждаемых моментов.

Это заявление будет опубликовано в ближайшее время, — отметил глава Белого дома.

Президенты США и Украины пообщались по телефону 19 марта. Их разговор состоялся на следующий день после того, как президент США обсудил с российским лидером Путиным вопросы, связанные с установлением мира в Украине.

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