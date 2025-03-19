"Мы идем верным путем". Трамп заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил 19 марта, что завершил «очень хороший» разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопросы, которые поднимались во время общения Трампа и Путина во вторник.
Главные тезисы
- Дональд Трамп оценил свой разговор с президентом Украины как “очень хороший” и продуктивный.
- Обсуждались вопросы, поднятые в ходе телефонного разговора Трампа с Путиным.
- Лидеры стремились к согласованию позиций России и Украины с учетом запросов и потребностей обеих стран.
Трамп заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским
Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.
Он отметил, что значительная часть общения касалась его телефонного разговора с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп подчеркнул, что переговоры преследовали цель согласования позиций России и Украины «с точки зрения их запросов и потребностей». Президент США в связи с этим подчеркнул: «Мы идем по верному пути».
Он отметил, что попросит госсекретаря США Марко Рубио и советника по вопросам нацбезопасности Майкла Волца подать точное описание обсуждаемых моментов.
Президенты США и Украины пообщались по телефону 19 марта. Их разговор состоялся на следующий день после того, как президент США обсудил с российским лидером Путиным вопросы, связанные с установлением мира в Украине.
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