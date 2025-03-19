Война РФ против Украины. У Трампа прогнозируют полное прекращение огня

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф уверен, что "за несколько недель" удастся добиться "полного прекращения огня" в войне России против Украины.
Главные тезисы
- Стив Виткофф уверен в скором достижении полного прекращения огня в войне РФ против Украины.
- После соглашения по прекращению огня возможно ослабление антироссийских санкций.
- Новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине запланирован на 23 марта в Джидде.
У Трампа прогнозируют полное прекращение огня — когда именно
Об этом он сказал 19 марта в эфире Bloomberg.
Комментируя разговор между американским президентом и главой Кремля Владимиром Путиным, Виткофф заявил, что они "договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня", а также о пути к "полному прекращению огня, который будет обсуждаться в течение следующих дней".
По его мнению, за "пару недель" удастся дойти до "полного прекращения огня".
Против русской Федерации могут быть ослаблены санкции. Однако это может произойти только после соглашения о прекращении огня в Украине, считает Уиткофф.
Trump's envoy Witkoff:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2025
Easing of anti-Russian sanctions will follow agreement on ceasefire in Ukraine.
Напомним, Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.
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