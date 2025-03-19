Война РФ против Украины. У Трампа прогнозируют полное прекращение огня

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф уверен, что "за несколько недель" удастся добиться "полного прекращения огня" в войне России против Украины.

У Трампа прогнозируют полное прекращение огня — когда именно

Об этом он сказал 19 марта в эфире Bloomberg.

Комментируя разговор между американским президентом и главой Кремля Владимиром Путиным, Виткофф заявил, что они "договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня", а также о пути к "полному прекращению огня, который будет обсуждаться в течение следующих дней".

По его мнению, за "пару недель" удастся дойти до "полного прекращения огня".

Я думаю, что за пару недель мы до этого дойдем. Итак, много хороших новостей. Теперь дело за техническими группами, которые должны расставить все точки над "i", и все заинтересованы в этом процессе. Стив Виткофф Спецпосланник президента США

Против русской Федерации могут быть ослаблены санкции. Однако это может произойти только после соглашения о прекращении огня в Украине, считает Уиткофф.

Trump's envoy Witkoff:



Easing of anti-Russian sanctions will follow agreement on ceasefire in Ukraine. — Clash Report (@clashreport) March 19, 2025

Ослабление антироссийских санкций состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, — сказал посланник Трампа. Поделиться

Напомним, Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.