Война РФ против Украины. У Трампа прогнозируют полное прекращение огня
Категория
Мир
Дата публикации

Война РФ против Украины. У Трампа прогнозируют полное прекращение огня

Виткофф
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф уверен, что "за несколько недель" удастся добиться "полного прекращения огня" в войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Стив Виткофф уверен в скором достижении полного прекращения огня в войне РФ против Украины.
  • После соглашения по прекращению огня возможно ослабление антироссийских санкций.
  • Новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине запланирован на 23 марта в Джидде.

У Трампа прогнозируют полное прекращение огня — когда именно

Об этом он сказал 19 марта в эфире Bloomberg.

Комментируя разговор между американским президентом и главой Кремля Владимиром Путиным, Виткофф заявил, что они "договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня", а также о пути к "полному прекращению огня, который будет обсуждаться в течение следующих дней".

По его мнению, за "пару недель" удастся дойти до "полного прекращения огня".

Я думаю, что за пару недель мы до этого дойдем. Итак, много хороших новостей. Теперь дело за техническими группами, которые должны расставить все точки над "i", и все заинтересованы в этом процессе.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Спецпосланник президента США

Против русской Федерации могут быть ослаблены санкции. Однако это может произойти только после соглашения о прекращении огня в Украине, считает Уиткофф.

Ослабление антироссийских санкций состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, — сказал посланник Трампа.

Напомним, Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры США и РФ. Чего дальше ждать от Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Трамп оценил переговоры с Путиным
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые переговоры Украины, США и РФ. Что решил Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?