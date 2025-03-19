Війна РФ проти України. У Трампа прогнозують повне припинення вогню

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф впевнений, що "за кілька тижнів" вдасться домогтися "повного припинення вогню" у війні Росії проти України.

У Трампа прогнозують повне припинення вогню — коли саме

Про це він сказав 19 березня в ефірі Bloomberg.

Коментуючи розмову між американським президентом та очільником Кремля Владіміром Путіним, Віткофф заявив, що вони "домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні", а також про шлях до "повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних днів".

На його думку, за "пару тижнів" вдасться дійти до "повного припинення вогню".

Я думаю, що за пару тижнів ми до цього дійдемо. Отже, багато хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над "і", і всі зацікавлені в цьому процесі. Стів Віткофф Спецпосланець президента США

Проти Російської Федерації можуть бути послаблені санкції. Однак це може статись лише після угоди про припинення вогню в Україні, вважає Уіткофф.

Trump's envoy Witkoff:



Easing of anti-Russian sanctions will follow agreement on ceasefire in Ukraine. — Clash Report (@clashreport) March 19, 2025

Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні, — сказав посланець Трампа. Поширити

Нагадаємо, Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.