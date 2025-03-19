Війна РФ проти України. У Трампа прогнозують повне припинення вогню

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф впевнений, що "за кілька тижнів" вдасться домогтися "повного припинення вогню" у війні Росії проти України.
Головні тези:
- Стів Віткофф впевнений у можливості швидкого припинення вогню у війні РФ проти України.
- Після угоди щодо припинення вогню в Україні, можливе послаблення санкцій проти Росії, за словами спецпосланця Трампа.
- Новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні заплановано на 23 березня в Джидді.
У Трампа прогнозують повне припинення вогню — коли саме
Про це він сказав 19 березня в ефірі Bloomberg.
Коментуючи розмову між американським президентом та очільником Кремля Владіміром Путіним, Віткофф заявив, що вони "домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні", а також про шлях до "повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних днів".
На його думку, за "пару тижнів" вдасться дійти до "повного припинення вогню".
Проти Російської Федерації можуть бути послаблені санкції. Однак це може статись лише після угоди про припинення вогню в Україні, вважає Уіткофф.
Trump's envoy Witkoff:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2025
Easing of anti-Russian sanctions will follow agreement on ceasefire in Ukraine.
Нагадаємо, Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.
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