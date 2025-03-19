"Ми йдемо вірним шляхом". Трамп заявив про "дуже гарну" розмову з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив 19 березня, що завершив «дуже гарну» розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили питання, що порушувалися під час спілкування Трампа й Путіна у вівторок.

Трамп заявив про "дуже гарну" розмову з Зеленським

Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години. Дональд Трамп Президент США

Він зауважив, що значна частина спілкування стосувалася його телефонної розмови з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Скрин поста Трампа

Трамп підкреслив, що переговори мали на меті узгодження позицій Росії й України «з погляду їхніх запитів та потреб». Президент США у цьому зв’язку наголосив: «Ми йдемо вірним шляхом».

Він зазначив, що попросить держсекретаря США Марко Рубіо й радника з питань нацбезпеки Майкла Волца подати точне описання моментів, які обговорювалися.

Ця заява буде опублікована найближчим часом, — зазначив глава Білого дому. Поширити

Президенти США й України поспілкувалися телефоном 19 березня. Їхня розмова відбулася на наступний день після того, як Президент США обговорив з російським лідером Путіним питання, пов’язані зі встановленням миру в Україні.