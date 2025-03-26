Скандал с "обезображенным" портретом Трампа в Колорадо набирает оборотов

Портрет Дональда Трампа, висящий вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет удален после того, как нынешний глава страны заявил, что он «намеренно искажен».

Республиканцы собрали деньги на новый портрет Трампа в Колорадо

В своем заявлении демократы Палаты представителей заявили, что картина маслом будет удалена по требованию лидеров республиканцев в Законодательном органе.

Республиканцы Колорадо собрали более 10 тыс долл. через аккаунт GoFundMe, чтобы заказать картину маслом, которая была представлена ​​в 2019 году.

Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Пол Ландин, заявил, что требовал снять портрет Трампа и заменить его «изображающим его современный облик».

Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа висит в Капитолии, это их дело, — заявили демократы. Поделиться

Портреты Обамы и Трампа в Капитолии штата Колорадо.

Портрет был установлен рядом с другими картинами президентов США. Перед инсталляцией у места, предназначенного для Трампа, пранкер разместил фотографию нелегитимного президента России Владимира Путина.

23 марта на своей платформе Truth Social Трамп похвалил расположенный рядом с его изображением портрет бывшего президента Барака Обамы.

Никто не любит плохую фотографию или картину себя, но фотография в Колорадо, в Капитолии штата, выставленная губернатором вместе со всеми другими президентами, была намеренно обезображена до уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел. Дональд Трамп Президент США

Исполнительный комитет законодательного органа, в состав которого входят руководство как демократов, так и республиканцев, подписал письмо об удалении портрета Трампа.