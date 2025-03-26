Скандал с "обезображенным" портретом Трампа в Колорадо набирает оборотов

Портрет Дональда Трампа, висящий вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет удален после того, как нынешний глава страны заявил, что он «намеренно искажен».
Главные тезисы
- Портрет Дональда Трампа в Капитолии штата Колорадо будет удален из-за обвинений в искажении и заменен новым.
- Демократы и республиканцы высказали свои позиции относительно портрета Трампа в Колорадо, вызвавших противоречия.
- Республиканцы собрали деньги на новый портрет Трампа, который будет заказан для замены.
Республиканцы собрали деньги на новый портрет Трампа в Колорадо
В своем заявлении демократы Палаты представителей заявили, что картина маслом будет удалена по требованию лидеров республиканцев в Законодательном органе.
Республиканцы Колорадо собрали более 10 тыс долл. через аккаунт GoFundMe, чтобы заказать картину маслом, которая была представлена в 2019 году.
Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Пол Ландин, заявил, что требовал снять портрет Трампа и заменить его «изображающим его современный облик».
Портрет был установлен рядом с другими картинами президентов США. Перед инсталляцией у места, предназначенного для Трампа, пранкер разместил фотографию нелегитимного президента России Владимира Путина.
23 марта на своей платформе Truth Social Трамп похвалил расположенный рядом с его изображением портрет бывшего президента Барака Обамы.
Исполнительный комитет законодательного органа, в состав которого входят руководство как демократов, так и республиканцев, подписал письмо об удалении портрета Трампа.
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