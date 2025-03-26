Скандал с "обезображенным" портретом Трампа в Колорадо набирает оборотов
Категория
Мир
Дата публикации

Скандал с "обезображенным" портретом Трампа в Колорадо набирает оборотов

Трамп
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Источник:  AP News

Портрет Дональда Трампа, висящий вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет удален после того, как нынешний глава страны заявил, что он «намеренно искажен».

Главные тезисы

  • Портрет Дональда Трампа в Капитолии штата Колорадо будет удален из-за обвинений в искажении и заменен новым.
  • Демократы и республиканцы высказали свои позиции относительно портрета Трампа в Колорадо, вызвавших противоречия.
  • Республиканцы собрали деньги на новый портрет Трампа, который будет заказан для замены.

Республиканцы собрали деньги на новый портрет Трампа в Колорадо

В своем заявлении демократы Палаты представителей заявили, что картина маслом будет удалена по требованию лидеров республиканцев в Законодательном органе.

Республиканцы Колорадо собрали более 10 тыс долл. через аккаунт GoFundMe, чтобы заказать картину маслом, которая была представлена ​​в 2019 году.

Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Пол Ландин, заявил, что требовал снять портрет Трампа и заменить его «изображающим его современный облик».

Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа висит в Капитолии, это их дело, — заявили демократы.

Портреты Обамы и Трампа в Капитолии штата Колорадо.

Портрет был установлен рядом с другими картинами президентов США. Перед инсталляцией у места, предназначенного для Трампа, пранкер разместил фотографию нелегитимного президента России Владимира Путина.

23 марта на своей платформе Truth Social Трамп похвалил расположенный рядом с его изображением портрет бывшего президента Барака Обамы.

Никто не любит плохую фотографию или картину себя, но фотография в Колорадо, в Капитолии штата, выставленная губернатором вместе со всеми другими президентами, была намеренно обезображена до уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Исполнительный комитет законодательного органа, в состав которого входят руководство как демократов, так и республиканцев, подписал письмо об удалении портрета Трампа.

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