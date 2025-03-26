Скандал із адміністрацією Трампа у Signal — з'явилися нові деталі "секретної" наради
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Скандал із адміністрацією Трампа у Signal — з'явилися нові деталі "секретної" наради

Адмыныстрація США
Джерело:  The Atlantic

Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував нові повідомлення із секретного чату американських чиновників. Вони стосувалися планів США щодо атаки на Ємен.

Головні тези:

  • Головний редактор The Atlantic розкрив нові подробиці щодо секретного чату американських чиновників у Signal.
  • Плани атаки на Ємен витекли через помилку, дозволивши доступ до секретних даних.
  • Розголос навколо витоку секретної інформації створює загрозу для безпеки американських пілотів та може мати негативні наслідки для стратегії національної безпеки.

The Atlantic надали нові подробиці скандального чату у Signal

Згідно зі скриншотами, які показало видання, лише за пів години до початку американської операції 15 березня в секретному чаті топчиновників США в Signal, куди помилково додали Голдберга, розпочалося листування.

Глава Пентагону Піт Гегсет написав про детальні плани американців, які стосувалися вильоту винищувачів F-18, вильоту дронів MQ-9, а також застосування ракет Tomahawk.

Зокрема міністр оборони США писав про те, що винищувачі мали вилетіти о 12:15 за східним часом (18:15 за київським), а вже о 13:45 (19:45 за київським) планувався запуск ударних безпілотників.

The Atlantic пише, що якби така інформація потрапила до рук ворогів або необережної людини, то у хуситів була б можливість підготуватися до атаки, а наслідки для американських пілотів могли стати "катастрофічними".

При цьому президент США Дональд Трамп вважає, що така ситуація є всього лише "промахом". А Білий дім і директор ЦРУ Джон Реткліфф наполягають, що жодної секретної інформації в чаті розкрито не було.

Скрин з Signal

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц випадково додав у чат топчиновників у сфері національної безпеки журналіста Джеффрі Голдберга. У цьому чаті чиновники обговорювали свої плани ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Після інциденту прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що військові плани американців у цьому чаті нібито не обговорювалися.

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