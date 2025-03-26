Скандал с администрацией Трампа в Signal — появились новые детали "секретного" совещания

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.

The Atlantic предоставил новые подробности скандального чата в Signal

Согласно скриншотам, которые показало издание, только за пол часа до начала американской операции 15 марта в секретном чате топ-чиновников США в Signal, куда ошибочно добавили Голдберга, началась переписка.

Глава Пентагона Пит Гегсет написал о детальных планах американцев, которые касались вылета истребителей F-18, вылета дронов MQ-9, а также применения ракет Tomahawk. Поделиться

В частности, министр обороны США писал о том, что истребители должны были вылететь в 12:15 по восточному времени (18:15 по киевскому), а уже в 13:45 (19:45 по киевскому) планировался запуск ударных беспилотников.

The Atlantic пишет, что если бы такая информация попала в руки врагов или неосторожного человека, у хуситов была бы возможность подготовиться к атаке, а последствия для американских пилотов могли стать "катастрофическими".

При этом президент США Дональд Трамп считает, что такая ситуация является всего лишь "промахом". А Белый дом и директор ЦРУ Джон Рэтклифф настаивают, что никакой секретной информации в чате раскрыто не было.

Скрин из Signal

Напомним, несколько дней назад стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга. В этом чате чиновники обсуждали свои планы ударов по объектам хуситов в Йемене.

После инцидента пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.