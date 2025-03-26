Скандал с администрацией Трампа в Signal — появились новые детали "секретного" совещания

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.
Главные тезисы
- Главный редактор The Atlantic раскрыл новые подробности скандального чата американских чиновников в мессенджере Signal, касающиеся планов атаки на Йемен.
- Утечка секретной информации может негативно отразиться на безопасности американских пилотов и стратегии национальной безопасности США.
- Инцидент вызвал разногласия в высших кругах: президент США считает его промахом, в то время как Белый дом и ЦРУ отрицают наличие утечки секретной информации.
The Atlantic предоставил новые подробности скандального чата в Signal
Согласно скриншотам, которые показало издание, только за пол часа до начала американской операции 15 марта в секретном чате топ-чиновников США в Signal, куда ошибочно добавили Голдберга, началась переписка.
В частности, министр обороны США писал о том, что истребители должны были вылететь в 12:15 по восточному времени (18:15 по киевскому), а уже в 13:45 (19:45 по киевскому) планировался запуск ударных беспилотников.
The Atlantic пишет, что если бы такая информация попала в руки врагов или неосторожного человека, у хуситов была бы возможность подготовиться к атаке, а последствия для американских пилотов могли стать "катастрофическими".
При этом президент США Дональд Трамп считает, что такая ситуация является всего лишь "промахом". А Белый дом и директор ЦРУ Джон Рэтклифф настаивают, что никакой секретной информации в чате раскрыто не было.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга. В этом чате чиновники обсуждали свои планы ударов по объектам хуситов в Йемене.
После инцидента пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.
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