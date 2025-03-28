"Недостатньо інвестували у Гренландію". Венс накинувся зі звинуваченнями на Данію
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"Недостатньо інвестували у Гренландію". Венс накинувся зі звинуваченнями на Данію

Венс
Джерело:  The Guardian

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс з візитом прибув до Гренландії, де, зокрема, висловив сподівання, що народ острова вирішить стати незалежним від Данії.

Головні тези:

  • Віцепрезидент США критикує Данію за недостатні інвестиції у безпеку Гренландії.
  • Звинувачення Венса спрямовані на відсталість союзників у військових витратах у порівнянні з Китаєм і Росією.
  • США сподіваються на незалежність Гренландії.

Венс звинуватив Данію у негараздах Гренландії

Американський віцепрезидент звинуватив Копенгаген у недостатніх інвестиціях у безпеку Гренландії.

Наше повідомлення Данії дуже просте: ви не зробили хорошої роботи з народом Гренландії. Ви недостатньо інвестували… Це має змінитися.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Також він підкреслив, що союзники США відстають від необхідних військових витрат, коли Китай і Росія все більше цікавляться Гренландією.

І Данія не встигає виділяти ресурси, необхідні для утримання цієї бази, для утримання наших військ і, на мою думку, для захисту населення Гренландії від багатьох дуже агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн.

За його словами, у Вашингтоні вважають, що острів обере незалежність від Данії, і вже тоді Штати "вестимуть переговори з народом Гренландії".

Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь стане необхідною… Ми вважаємо народ Гренландії раціональним і добрим, ми думаємо, що зможемо домовитися, — додав він, акцентувавши, що США могли б зробити острів набагато безпечнішим.

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