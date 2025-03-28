"Недостатньо інвестували у Гренландію". Венс накинувся зі звинуваченнями на Данію

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс з візитом прибув до Гренландії, де, зокрема, висловив сподівання, що народ острова вирішить стати незалежним від Данії.

Венс звинуватив Данію у негараздах Гренландії

Американський віцепрезидент звинуватив Копенгаген у недостатніх інвестиціях у безпеку Гренландії.

Наше повідомлення Данії дуже просте: ви не зробили хорошої роботи з народом Гренландії. Ви недостатньо інвестували… Це має змінитися. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Також він підкреслив, що союзники США відстають від необхідних військових витрат, коли Китай і Росія все більше цікавляться Гренландією.

І Данія не встигає виділяти ресурси, необхідні для утримання цієї бази, для утримання наших військ і, на мою думку, для захисту населення Гренландії від багатьох дуже агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн. Поширити

За його словами, у Вашингтоні вважають, що острів обере незалежність від Данії, і вже тоді Штати "вестимуть переговори з народом Гренландії".