"Недостатньо інвестували у Гренландію". Венс накинувся зі звинуваченнями на Данію

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс з візитом прибув до Гренландії, де, зокрема, висловив сподівання, що народ острова вирішить стати незалежним від Данії.
Головні тези:
- Віцепрезидент США критикує Данію за недостатні інвестиції у безпеку Гренландії.
- Звинувачення Венса спрямовані на відсталість союзників у військових витратах у порівнянні з Китаєм і Росією.
- США сподіваються на незалежність Гренландії.
Венс звинуватив Данію у негараздах Гренландії
Американський віцепрезидент звинуватив Копенгаген у недостатніх інвестиціях у безпеку Гренландії.
Також він підкреслив, що союзники США відстають від необхідних військових витрат, коли Китай і Росія все більше цікавляться Гренландією.
За його словами, у Вашингтоні вважають, що острів обере незалежність від Данії, і вже тоді Штати "вестимуть переговори з народом Гренландії".
Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь стане необхідною… Ми вважаємо народ Гренландії раціональним і добрим, ми думаємо, що зможемо домовитися, — додав він, акцентувавши, що США могли б зробити острів набагато безпечнішим.
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