Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса Нейт Вэнс после полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем присоединился к ВСУ. Он воевал в составе батальона "Волки Да Винчи".

Кузен Венса был добровольцем на войне России против Украины

47-летний Нейт, родом из штата Техас, был в Украине три года, из которых два с половиной провел на фронте.

Мужчина участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

Однако он ушел из украинского войска в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.

Когда Нейт услышал, как его кузен спорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, он разозлился.

Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Джей Ди Венс и Дональд Трамп — ред.) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью. Поделиться

Двоюродный брат вице-президента США критикует его позицию и отмечает, что "разочарован".

Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал свое недоверие к Зеленскому теми "отчетами", которые он видел, я думал, что задохнусь. Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше. Нейт Вэнс Доброволец

Как рассказал журналистам Нейт, он несколько раз пытался связаться со своим кузеном. Он даже оставил сообщение в офисе Венса, однако ответа не получил.

Двадцать лет назад Нейт Вэнс служил в морской пехоте, но после того, до 2022 года, жил гражданской жизнью. Он строил карьеру в нефтяной компании, а соцсети мужчины показывают его как человека с республиканскими убеждениями.

Семья Венсов

Нейт и Джей Ди — двоюродные братья. Мать вице-президента США, Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса.