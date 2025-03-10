Кузен Венса воевал за Украину в составе батальона "Волки да Винчи"

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса Нейт Вэнс после полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем присоединился к ВСУ. Он воевал в составе батальона "Волки Да Винчи".
Главные тезисы
- Нейт Вэнс добровольно присоединился к ВСУ и воевал в составе батальона “Волки Да Винчи”, участвуя в боях за города Украины.
- Он ушел из украинского войска незадолго до инаугурации своего двоюродного брата, вице-президента США, и выразил разочарование в его позиции по Украине.
- Нейт Вэнс попытался связаться со своим кузеном, но не получил ответа, и провел несколько лет в гражданской жизни после службы в морской пехоте.
Кузен Венса был добровольцем на войне России против Украины
47-летний Нейт, родом из штата Техас, был в Украине три года, из которых два с половиной провел на фронте.
Мужчина участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.
Однако он ушел из украинского войска в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.
Когда Нейт услышал, как его кузен спорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, он разозлился.
Двоюродный брат вице-президента США критикует его позицию и отмечает, что "разочарован".
Как рассказал журналистам Нейт, он несколько раз пытался связаться со своим кузеном. Он даже оставил сообщение в офисе Венса, однако ответа не получил.
Двадцать лет назад Нейт Вэнс служил в морской пехоте, но после того, до 2022 года, жил гражданской жизнью. Он строил карьеру в нефтяной компании, а соцсети мужчины показывают его как человека с республиканскими убеждениями.
Нейт и Джей Ди — двоюродные братья. Мать вице-президента США, Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса.
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