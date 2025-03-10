Кузен Венса воював за Україну у складі батальйону "Вовки да Вінчі"

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем долучився до ЗСУ. Він воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".
Головні тези:
- Нейт Венс добровільно долучився до ЗСУ та воював у батальйоні “Вовки Да Вінчі”.
- Нейт Венс побував на фронті під час боїв за різні міста України, але пішов з українського війська незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента США.
Кузен Венса був добровольцем на війні Росії проти України
47-річний Нейт, який родом зі штату Техас, був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті.
Чоловік брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.
Однак він пішов з українського війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.
Коли Нейт почув, як його кузен сперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, він розлютився.
Двоюрідний брат віцепрезидента США критикує його позицію та зазначає, що "розчарований".
Як розповів журналістам Нейт, він кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав.
Двадцять років тому Нейт Венс служив у морській піхоті, але після того, до 2022 року, жив цивільним життям. Він будував карʼєру в нафтової компанії, а соцмережі чоловіка показують його як людину з республіканськими переконаннями.
Нейт і Джей Ді — двоюрідні брати. Мати віцепрезидента США, Беверлі — сестра батька Нейта, Джеймса.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-