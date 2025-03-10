Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем долучився до ЗСУ. Він воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

Кузен Венса був добровольцем на війні Росії проти України

47-річний Нейт, який родом зі штату Техас, був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті.

Чоловік брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

Однак він пішов з українського війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.

Коли Нейт почув, як його кузен сперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, він розлютився.

Джей Ді — хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони (Джей Ді Венс і Дональд Трамп — ред.) зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю. Поширити

Двоюрідний брат віцепрезидента США критикує його позицію та зазначає, що "розчарований".

Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими “звітами”, які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше. Нейт Венс Доброволець

Як розповів журналістам Нейт, він кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав.

Двадцять років тому Нейт Венс служив у морській піхоті, але після того, до 2022 року, жив цивільним життям. Він будував карʼєру в нафтової компанії, а соцмережі чоловіка показують його як людину з республіканськими переконаннями.

Родина Венсів

Нейт і Джей Ді — двоюрідні брати. Мати віцепрезидента США, Беверлі — сестра батька Нейта, Джеймса.