Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео

Американский актер Миша Коллинз, звезда популярного сериала "Сверхъестественное", не смог промолчать после того, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс пытались унизить украинского лидера Владимира Зеленского и всех украинцев. Он подчеркнул, что остается на стороне Украины и осуждает действия американских властей.

Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского

Актер не скрывает, что шокирован словами Вэнса о том, что он якобы хорошо разбирается в событиях в Украине, потому что "видел все в stories".

Что важно понимать, сам Коллинз несколько раз побывал в Украине и смог осознать масштабы войны, ведь видел все своими глазами.

На этом фоне Миша Коллинз показал своим фанатам архивные кадры с его поездок в Украину.

На них можно увидеть разрушенные здания в городах, украинских защитников и самого Коллинза, который стоит возле окна, а на фоне раздаются взрывы.