Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео
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Культура
Дата публикации

Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео

Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского
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Источник:  online.ua

Американский актер Миша Коллинз, звезда популярного сериала "Сверхъестественное", не смог промолчать после того, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс пытались унизить украинского лидера Владимира Зеленского и всех украинцев. Он подчеркнул, что остается на стороне Украины и осуждает действия американских властей.

Главные тезисы

  • Актер опубликовал архивные кадры со своих поездок в Украину, где показал последствия вторжения РФ.
  • Миша Коллинз подчеркнул, что продолжит поддерживать украинский народ, несмотря на позицию команды Трампа.

Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского

Актер не скрывает, что шокирован словами Вэнса о том, что он якобы хорошо разбирается в событиях в Украине, потому что "видел все в stories".

Что важно понимать, сам Коллинз несколько раз побывал в Украине и смог осознать масштабы войны, ведь видел все своими глазами.

На этом фоне Миша Коллинз показал своим фанатам архивные кадры с его поездок в Украину.

На них можно увидеть разрушенные здания в городах, украинских защитников и самого Коллинза, который стоит возле окна, а на фоне раздаются взрывы.

Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел невероятно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на преимущество врага в силе и ресурсах, ежедневно, не щадя себя, борются за свою страну. За свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины.

Миша Коллинз

Миша Коллинз

Американский актер

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