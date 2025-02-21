Стивен Кинг вступился за Украину и Зеленского и унизил Трампа

Легендарный американский писатель Стивен Кинг не смог остаться в стороне от громкого скандала, спровоцированного командой президента США Дональдом Трампом. "Король ужасов" стал на сторону украинского народа и президента Владимира Зеленского, раскритиковав Белый дом за циничную ложь об Украине и ее лидере.
Главные тезисы
- Стивен Кинг считает Трампа предателем и путинолюбом, а Илона Маска еще хуже президента США.
- Писатель назвал заявления Трампа об Украине и Зеленском враньем, сравнив с произведением Джорджа Оруэлла.
Стивен Кинг поддержал Украину на фоне обвинений со стороны США
Несколько месяцев назад писатель объявил, что идет с платформы Х, однако неожиданно опубликовал новое сообщение на своей странице, в котором обратился к президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску.
Стивена Кинга возмутило то, что глава Белого дома обвинил Украину в начале полномасштабного вторжения России.
"Король ужасов" назвал лидера США "предатилем" и "путинолюбом". А также добавил, что американский изобретатель Маск ничем не лучше Трампа.
Это заявление получило поддержку от многих фанатов писателя — его просмотрели 4 миллиона, а понравилось оно нескольким сотням тысяч человек.
Отдельно писатель вступился за украинцев и их лидера Владимира Зеленского.
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