Стівен Кінг заступився за Україну і Зеленського та принизив Трампа

Легендарний американський письменник Стівен Кінг не зміг залишитися осторонь гучного скандалу, який спровокувала команда президента США Дональда Трампа. “Король жахів” став на бік українського народу та президента Володимира Зеленського, розкритикувавши Білий дім за цинічну брехню про Україну та її лідера.

Стівен Кінг підтримав Україну на тлі звинувачень з боку США

Кілька місяців тому письменник оголосив, що йде з платформи Х, однак несподівано зробив новий допис на своїй сторінці, в якому звернувся до президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска.

Стівена Кінга обурило те, що очільник Білого дому звинуватив Україну в початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Король жахів” назвав лідера США "зрадником" та "путінолюбом". А також додав, що американський винахідник Маск нічим не кращий від Трампа.

Ця заява отримала підтримку від багатьох фанатів письменника — її переглянули 4 мільйони та вподобали сотні тисяч людей.

Просто хотів сказати, що Трамп — зрадник і путінолюб. Ілона це стосується вдвічі більше! — написав Стівен Кінг. Поширити

Окремо письменник заступився за українців та їхнього лідера Володимира Зеленського.