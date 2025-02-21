Стівен Кінг заступився за Україну і Зеленського та принизив Трампа

Легендарний американський письменник Стівен Кінг не зміг залишитися осторонь гучного скандалу, який спровокувала команда президента США Дональда Трампа. “Король жахів” став на бік українського народу та президента Володимира Зеленського, розкритикувавши Білий дім за цинічну брехню про Україну та її лідера.
Головні тези:
- Стівен Кінг вважає Трампа зрадником та путінолюбом, а Ілона Маска ще гіршим за президента США.
- Письменник назвав заяви Трампа про Україну та Зеленського брехнею, порівнявши із твором Джорджа Оруелла.
Стівен Кінг підтримав Україну на тлі звинувачень з боку США
Кілька місяців тому письменник оголосив, що йде з платформи Х, однак несподівано зробив новий допис на своїй сторінці, в якому звернувся до президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска.
Стівена Кінга обурило те, що очільник Білого дому звинуватив Україну в початку повномасштабного вторгнення Росії.
“Король жахів” назвав лідера США "зрадником" та "путінолюбом". А також додав, що американський винахідник Маск нічим не кращий від Трампа.
Ця заява отримала підтримку від багатьох фанатів письменника — її переглянули 4 мільйони та вподобали сотні тисяч людей.
Окремо письменник заступився за українців та їхнього лідера Володимира Зеленського.
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