Голлівудський актор Міша Коллінз поставив на місце Венса й підтримав Україну — відео
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Голлівудський актор Міша Коллінз поставив на місце Венса й підтримав Україну — відео

Коллінз
Джерело:  online.ua

Американський актор Міша Коллінз, зірка популярного серіалу "Надприродне", не зміг промовчати після того, як президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс намагалися принизити українського лідера Володимира Зеленського та усіх українців. Він наголосив, що залишається на боці України й засуджує дії американської влади.

Головні тези:

  • Актор опублікував архівні кадри зі своїх поїздок до України, де показав наслідки вторгнення РФ.
  • Міша Коллінз наголосив, що продовжить підтримувати український народ попри позицію команди Трампа.

Міша Коллінз підтримав усіх українців та Зеленського

Актор не приховує, що шокований словами Венса про те, що він нібито добре знається на подіях в Україні, тому що "бачив все у stories".

Що важливо розуміти, сам Коллінз декілька разів побував в Україні і зміг усвідомити масштаби війни, адже бачив усе на власні очі.

На цьому тлі Міша Коллінз показав своїм фанатам архівні кадри з його поїздок в Україну.

На них можна побачити зруйновані будівлі в містах, українських захисників та самого Коллінза, який стоїть біля вікна, а на тлі лунають вибухи.

Я бачив українських солдатів, які втратили кінцівки через російські міни. Я бачив осиротілих дітей і батьків у скорботі. Я бачив неймовірно винахідливих, рішучих, невтомних українців, які, попри перевагу ворога у силі та ресурсах, щодня, не шкодуючи себе, борються за свою країну. За свободу та справедливість. І, звісно, я продовжуватиму стояти на боці України.

Міша Коллінз

Міша Коллінз

Американський актор

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