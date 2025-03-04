Голлівудський актор Міша Коллінз поставив на місце Венса й підтримав Україну — відео

Американський актор Міша Коллінз, зірка популярного серіалу "Надприродне", не зміг промовчати після того, як президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс намагалися принизити українського лідера Володимира Зеленського та усіх українців. Він наголосив, що залишається на боці України й засуджує дії американської влади.

Міша Коллінз підтримав усіх українців та Зеленського

Актор не приховує, що шокований словами Венса про те, що він нібито добре знається на подіях в Україні, тому що "бачив все у stories".

Що важливо розуміти, сам Коллінз декілька разів побував в Україні і зміг усвідомити масштаби війни, адже бачив усе на власні очі.

На цьому тлі Міша Коллінз показав своїм фанатам архівні кадри з його поїздок в Україну.

На них можна побачити зруйновані будівлі в містах, українських захисників та самого Коллінза, який стоїть біля вікна, а на тлі лунають вибухи.