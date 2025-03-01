"Мене нудить". Стівен Кінг з сином заступилися за Зеленського та Україну
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"Мене нудить". Стівен Кінг з сином заступилися за Зеленського та Україну

Кінг
Джерело:  online.ua

Американський письменник Стівен Кінг миттєво відреагував на суперечку українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, яка сталася 28 лютого у Білому домі. “Король жахів” не приховує, що шокований поведінкою американської влади та продовжує підтримувати Україну та її очільника.

Головні тези:

  • Джо Гілл, син Стівена Кінга, також виступив на захист Зеленського та висловив свою підтримку
  • Позиція Кінга та його сина спровокувала обговорення та отримала підтримку сотень тисяч людей.

Кінг залишається на боці України

У соцмережі Threads відомий письменник публічно назвав американця "хуліганом" та наголосив, що йому повинно бути соромно.

Трампу і Венсу має бути соромно, але у хуліганів сорому немає, — підкреслив Стівен Кінг.

Таким чином “король жахів” відреагував на допис власного сина — також письменника — Джо Гілла, відомого за романами "Серцеподібна коробка", "Роги", "Пожежник".

Останній висловив підтримку Володимиру Зеленському на тлі ситуації, що склалася.

Мене нудить, але не шокує, сьогоднішня сцена в Овальному кабінеті. Трамп і Венс зневажають Зеленського: у нього є нерви, характер і мужність протистояти Путіну, а в них — ні. Людина, яка дотримується своїх принципів, завжди буде незрозумілою для людей, у яких їх немає, — озвучив свою позицію Джо Гілл, а Стівен Кінг її підтримав.

Фото: скриншот

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