"Мене нудить". Стівен Кінг з сином заступилися за Зеленського та Україну

Американський письменник Стівен Кінг миттєво відреагував на суперечку українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, яка сталася 28 лютого у Білому домі. “Король жахів” не приховує, що шокований поведінкою американської влади та продовжує підтримувати Україну та її очільника.
Головні тези:
- Джо Гілл, син Стівена Кінга, також виступив на захист Зеленського та висловив свою підтримку
- Позиція Кінга та його сина спровокувала обговорення та отримала підтримку сотень тисяч людей.
Кінг залишається на боці України
У соцмережі Threads відомий письменник публічно назвав американця "хуліганом" та наголосив, що йому повинно бути соромно.
Таким чином “король жахів” відреагував на допис власного сина — також письменника — Джо Гілла, відомого за романами "Серцеподібна коробка", "Роги", "Пожежник".
Останній висловив підтримку Володимиру Зеленському на тлі ситуації, що склалася.
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