"Меня тошнит". Стивен Кинг с сыном вступились за Зеленского и Украину

Американский писатель Стивен Кинг мгновенно отреагировал на спор украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, который произошел 28 февраля в Белом доме. "Король ужасов" не скрывает, что шокирован поведением американских властей и продолжает поддерживать Украину и ее руководителя.
Главные тезисы
- Джо Хилл, сын Стивена Кинга, также выступил в защиту Зеленского и выразил свою поддержку.
- Позиция Кинга и его сына спровоцировала обсуждение и получила поддержку сотен тысяч человек.
Кинг остается на стороне Украины
В соцсети Threads известный писатель публично назвал американца "хулиганом" и подчеркнул, что ему должно быть стыдно.
Таким образом "король ужасов" отреагировал на сообщение собственного сына — также писателя — Джо Хилла, известного по романам "Сердцевидная коробка", "Рога", "Пожарный".
Последний выразил поддержку Владимиру Зеленскому на фоне сложившейся ситуации.
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