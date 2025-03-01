"Меня тошнит". Стивен Кинг с сыном вступились за Зеленского и Украину
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"Меня тошнит". Стивен Кинг с сыном вступились за Зеленского и Украину

Стивен Кинг
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Источник:  online.ua

Американский писатель Стивен Кинг мгновенно отреагировал на спор украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, который произошел 28 февраля в Белом доме. "Король ужасов" не скрывает, что шокирован поведением американских властей и продолжает поддерживать Украину и ее руководителя.

Главные тезисы

  • Джо Хилл, сын Стивена Кинга, также выступил в защиту Зеленского и выразил свою поддержку.
  • Позиция Кинга и его сына спровоцировала обсуждение и получила поддержку сотен тысяч человек.

Кинг остается на стороне Украины

В соцсети Threads известный писатель публично назвал американца "хулиганом" и подчеркнул, что ему должно быть стыдно.

Трампу и Венсу должно быть стыдно, но у хулиганов стыда нет, — подчеркнул Стивен Кинг.

Таким образом "король ужасов" отреагировал на сообщение собственного сына — также писателя — Джо Хилла, известного по романам "Сердцевидная коробка", "Рога", "Пожарный".

Последний выразил поддержку Владимиру Зеленскому на фоне сложившейся ситуации.

Меня тошнит, но не шокирует, сегодняшняя сцена в Овальном кабинете. Трамп и Вэнс презирают Зеленского: у него есть нервы, характер и мужество противостоять Путину, а у них нет. Человек, который придерживается своих принципов, всегда будет непонятен людям, у которых их нет, — озвучил свою позицию Джо Хилл, а Стивен Кинг ее поддержал.

Фото: скриншот

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Кинг

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