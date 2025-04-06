Макрон і Стармер заявили про значний прогрес у питанні захисту України

Британський лідер Кір Стармер та глава Франції Емманюель Макрон під час розмови в суботу, 5 квітня, обговорили прогрес у роботі "коаліції рішучих" із розміщення військового контингенту в Україні.

Що відомо про переговори Стармера і Макрона

Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, під час телефонної бесіди лідери країн обговорили мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

На цьому тлі вони дійшли висновку, що "торгова війна не відповідає нічиїм інтересам".

Окрім того, вказано, що Стармер і Макрон висловили свою занепокоєння щодо впливу на глобальну економіку та безпеку, особливо в Південно-Східній Азії.

За підсумками дискусій між військовими планувальниками в Україні цього тижня вони (Стармер і Макрон. — Ред.) обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих, — йдеться в офіційній заяві уряду Великої Британії. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України.