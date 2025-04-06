Россия атаковала Киев баллистикой — фото и видео последствий

Утром 6 апреля российские захватчики нанесли удар баллистикой по столице Украины, после чего вспыхнули масштабные пожары. Согласно последним данным, три человека пострадали.

Что известно о новой атаке РФ на Киев

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского удара в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе вспыхнул огонь в нежилом здании.

Кроме того, зафиксировано разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Пожар удалось потушить.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. По другому — произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра. Поделиться

В Соломенском районе вспыхнул огонь на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания.

Как отмечает ГСЧС, пожар там тоже уже укротили.