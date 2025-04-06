Россия атаковала Киев баллистикой — фото и видео последствий

Утром 6 апреля российские захватчики нанесли удар баллистикой по столице Украины, после чего вспыхнули масштабные пожары. Согласно последним данным, три человека пострадали.
Главные тезисы
- В этот раз под удары врага попали сразу 3 района города.
- Пожарные службы активно работают над тушением огня и ликвидацией последствий.
Что известно о новой атаке РФ на Киев
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского удара в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
В Дарницком районе вспыхнул огонь в нежилом здании.
Кроме того, зафиксировано разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Пожар удалось потушить.
В Соломенском районе вспыхнул огонь на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания.
Как отмечает ГСЧС, пожар там тоже уже укротили.
Согласно последним данным, в результате новой российской атаки пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.
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