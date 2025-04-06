Россия атаковала Киев баллистикой — фото и видео последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Киев баллистикой — фото и видео последствий

Что известно о новой атаке РФ на Киев
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Источник:  ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Утром 6 апреля российские захватчики нанесли удар баллистикой по столице Украины, после чего вспыхнули масштабные пожары. Согласно последним данным, три человека пострадали.

Главные тезисы

  • В этот раз под удары врага попали сразу 3 района города.
  • Пожарные службы активно работают над тушением огня и ликвидацией последствий.

Что известно о новой атаке РФ на Киев

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского удара в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе вспыхнул огонь в нежилом здании.

Кроме того, зафиксировано разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Пожар удалось потушить.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. По другому — произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

В Соломенском районе вспыхнул огонь на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания.

Как отмечает ГСЧС, пожар там тоже уже укротили.

Согласно последним данным, в результате новой российской атаки пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.

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