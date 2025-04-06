Росія атакувала Київ балістикою — фото та відео наслідків

Вранці 6 квітня російські загарбники завдали удару балістикою по столиці України, після чого спалахнули масштабні пожежі. Згідно з останніми даними, троє людей постраждали.

Що відомо про нову атаку РФ на Київ

Як повідомляє пресслужба ДСНС, наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі спалахнув вогонь у нежитловій будівлі.

Окрім того, зафіксовано руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Пожежу вдалося приборкати.

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру. Поширити

У Соломʼянському районі спалахнув вогонь на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.

Як зазначає ДСНС, пожежу там також уже приборкали.