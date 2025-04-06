Росія атакувала Київ балістикою — фото та відео наслідків

Вранці 6 квітня російські загарбники завдали удару балістикою по столиці України, після чого спалахнули масштабні пожежі. Згідно з останніми даними, троє людей постраждали.
Головні тези:
- Цього разу під удари ворога потрапили одразу 3 райони міста.
- Пожежні служби активно працюють над гасінням вогню та ліквідацією наслідків.
Що відомо про нову атаку РФ на Київ
Як повідомляє пресслужба ДСНС, наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.
У Дарницькому районі спалахнув вогонь у нежитловій будівлі.
Окрім того, зафіксовано руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Пожежу вдалося приборкати.
У Соломʼянському районі спалахнув вогонь на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.
Як зазначає ДСНС, пожежу там також уже приборкали.
Згідно з останніми даними, внаслідок нової російської атаки постраждали 3 людини, двоє з яких госпіталізовані.
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