Росія атакувала Київ балістикою — фото та відео наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Київ балістикою — фото та відео наслідків

Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ
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Джерело:  ГУ ДСНС України у Києві

Вранці 6 квітня російські загарбники завдали удару балістикою по столиці України, після чого спалахнули масштабні пожежі. Згідно з останніми даними, троє людей постраждали.

Головні тези:

  • Цього разу під удари ворога потрапили одразу 3 райони міста.
  • Пожежні служби активно працюють над гасінням вогню та ліквідацією наслідків.

Що відомо про нову атаку РФ на Київ

Як повідомляє пресслужба ДСНС, наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі спалахнув вогонь у нежитловій будівлі.

Окрім того, зафіксовано руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Пожежу вдалося приборкати.

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Соломʼянському районі спалахнув вогонь на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.

Як зазначає ДСНС, пожежу там також уже приборкали.

Згідно з останніми даними, внаслідок нової російської атаки постраждали 3 людини, двоє з яких госпіталізовані.

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