Армія РФ почала видихатися — аналіз розвідки Британії

Згідно з даними британських розвідників, просування російських загарбницьких військ на полі бою в Україні з початку 2025 року сповільнюється, а кількість атак поступово зменшується.

Що насправді відбувається на фронті

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом минулого місяця солдати РФ окупували близько 143 квадратних кілометрів української території.

Що важливо розуміти, в середньому йдеться про менше 5 квадратних кілометрів на добу.

Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів, – наголошують британські розвідники. Поширити

Міноборони Британії підтверджує локальні успіхи армії РФ в центральній частині Донеччини.

Попри це, російські загарбники все ж не змогли покращити свої оперативні позиції.

Варто також зазначити, що Сили оборони України успішно проводили тактичні контратаки - саме це дало їм можливість нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська.