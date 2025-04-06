Армія РФ почала видихатися — аналіз розвідки Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ почала видихатися — аналіз розвідки Британії

Міноборони Британії
Що насправді відбувається на фронті

Згідно з даними британських розвідників, просування російських загарбницьких військ на полі бою в Україні з початку 2025 року сповільнюється, а кількість атак поступово зменшується.

Головні тези:

  • Армія РФ не змогла покращити свої оперативні позиції в центральній частині Донеччини.
  • Українські воїни успішно проводять тактичні контратаки на полі бою.

Що насправді відбувається на фронті

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом минулого місяця солдати РФ окупували близько 143 квадратних кілометрів української території.

Що важливо розуміти, в середньому йдеться про менше 5 квадратних кілометрів на добу.

Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів, – наголошують британські розвідники.

Міноборони Британії підтверджує локальні успіхи армії РФ в центральній частині Донеччини.

Попри це, російські загарбники все ж не змогли покращити свої оперативні позиції.

Варто також зазначити, що Сили оборони України успішно проводили тактичні контратаки - саме це дало їм можливість нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська.

Наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони не призвели до збільшення темпів просування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Київ балістикою — фото та відео наслідків
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ повідомляє про загострення ситуації на фронті
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Стармер заявили про значний прогрес у питанні захисту України
Уряд Великої Британії
Що відомо про переговори Стармера і Макрона

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?