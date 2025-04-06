Генштаб ЗСУ повідомляє про загострення ситуації на фронті

Протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень — це вказує на те, що армія РФ знову почала посилювати тиск на українських захисників, збільшивши кількість атак та штурмів у порівнянні з попередніми днями.
Головні тези:
- Російські окупанти завдали понад сотню авіаударів та здійснили тисячі обстрілів.
- Сили оборони України успішно уразили 12 районів зосередження армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько/ about 923670 (+1330) осіб,
танків — 10554 (+13) од,
бойових броньованих машин — 21972 (+20) од,
артилерійських систем — 25786 (+56) од,
РСЗВ — 1354 (+4) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31846 (+68) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 43050 (+96) од,
спеціальної техніки — 3789 (+1) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1138-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Російські окупанти завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинули 163 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2237 дронів-камікадзе.
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