Генштаб ЗСУ повідомляє про загострення ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ повідомляє про загострення ситуації на фронті

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2025 року
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Протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень — це вказує на те, що армія РФ знову почала посилювати тиск на українських захисників, збільшивши кількість атак та штурмів у порівнянні з попередніми днями.

Головні тези:

  • Російські окупанти завдали понад сотню авіаударів та здійснили тисячі обстрілів.
  • Сили оборони України успішно уразили 12 районів зосередження армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько/ about 923670 (+1330) осіб,

  • танків — 10554 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 21972 (+20) од,

  • артилерійських систем — 25786 (+56) од,

  • РСЗВ — 1354 (+4) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31846 (+68) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 43050 (+96) од,

  • спеціальної техніки — 3789 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1138-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Російські окупанти завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинули 163 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2237 дронів-камікадзе.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та засіб ППО противника.

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