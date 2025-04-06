Генштаб ВСУ сообщает об обострении ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений — это указывает на то, что армия РФ снова начала усиливать давление на украинских защитников, увеличив количество атак и штурмов по сравнению с предыдущими днями.

Потери армии РФ по состоянию на 6 апреля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около/ about 923670 (+1330) человек,

танков — 10554 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 21972 (+20) ед,

артиллерийских систем — 25786 (+56) ед,

РСЗО — 1354 (+4) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 31846 (+68) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 43050 (+96) ед,

специальной техники — 3789 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1138-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Российские оккупанты нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 99 авиаударов, в том числе сбросили 163 КАБ.

Более того, враг совершил около 5449 обстрелов, из них 123 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2237 дронов-камикадзе.