У Путина анонсировали новые переговоры с командой Трампа

6 апреля спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина - Кирилл Дмитриев - официально подтвердил, что новые контакты Кремля и Белого дома состоятся "уже на следующей неделе".
Главные тезисы
- Приспешник Путина выразил осторожный оптимизм в вопросе возобновления диалога между Россией и США.
- Москва также резко изменила свою позицию по гарантиям безопасности для Украины.
Кремль похвастался началом "уважительного диалога" с США
По словам приспешника Путина, новые российско-американские контакты ожидаются уже на неделе с 7 апреля.
На этом фоне спецпредставитель российского диктатора заявил, что чувствует "осторожный оптимизм по поводу возобновления диалога России и США".
Кирилл Дмитриев добавил, что на сегодняшний день большой фокус — на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.
Кстати, недавно спецпредставитель российского диктатора выступил с новым неожиданным заявлением после переговоров в Белом доме.
Дмитриев начал утверждать, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемыми", однако не объяснил, о чем конкретно идет речь.
По его словам, команда Путина якобы открыта для гарантий безопасности для Киева.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-