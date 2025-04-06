У Путина анонсировали новые переговоры с командой Трампа
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Политика
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У Путина анонсировали новые переговоры с командой Трампа

Кремль похвастался началом "уважительного диалога" с США
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Источник:  online.ua

6 апреля спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина - Кирилл Дмитриев - официально подтвердил, что новые контакты Кремля и Белого дома состоятся "уже на следующей неделе".

Главные тезисы

  • Приспешник Путина выразил осторожный оптимизм в вопросе возобновления диалога между Россией и США.
  • Москва также резко изменила свою позицию по гарантиям безопасности для Украины.

Кремль похвастался началом "уважительного диалога" с США

По словам приспешника Путина, новые российско-американские контакты ожидаются уже на неделе с 7 апреля.

На этом фоне спецпредставитель российского диктатора заявил, что чувствует "осторожный оптимизм по поводу возобновления диалога России и США".

Кирилл Дмитриев добавил, что на сегодняшний день большой фокус — на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.

Я этим занят давно, много лет. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве... Мы видим начало уважительного, хорошего диалога, — подчеркнул приспешник Путина.

Кстати, недавно спецпредставитель российского диктатора выступил с новым неожиданным заявлением после переговоров в Белом доме.

Дмитриев начал утверждать, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемыми", однако не объяснил, о чем конкретно идет речь.

По его словам, команда Путина якобы открыта для гарантий безопасности для Киева.

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