6 апреля спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина - Кирилл Дмитриев - официально подтвердил, что новые контакты Кремля и Белого дома состоятся "уже на следующей неделе".

Кремль похвастался началом "уважительного диалога" с США

По словам приспешника Путина, новые российско-американские контакты ожидаются уже на неделе с 7 апреля.

На этом фоне спецпредставитель российского диктатора заявил, что чувствует "осторожный оптимизм по поводу возобновления диалога России и США".

Кирилл Дмитриев добавил, что на сегодняшний день большой фокус — на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.

Я этим занят давно, много лет. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве... Мы видим начало уважительного, хорошего диалога, — подчеркнул приспешник Путина. Поделиться

Кстати, недавно спецпредставитель российского диктатора выступил с новым неожиданным заявлением после переговоров в Белом доме.

Дмитриев начал утверждать, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемыми", однако не объяснил, о чем конкретно идет речь.

По его словам, команда Путина якобы открыта для гарантий безопасности для Киева.