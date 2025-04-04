J.P. Morgan оцінив ризик глобальної рецесії через мита Трампа

Команда інвестиційного банку J.P. Morgan підвищила оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році на тлі оголошення торговельних мит, які ввів американський лідер Дональд Трамп.

Про що попереджає J.P. Morgan

Представники банку опублікували аналітичну записку, яку підготувала команда стратегів на чолі з Брюсом Касманом.

У ній йдеться про те, що підривна політика адміністрації Дональда Трампа визнана найбільшим ризиком для глобальних перспектив протягом усього року.

Окрім того, наголошується, що підхід Білого дому став менш дружнім до бізнесу, ніж прогнозувалося раніше.

Ефект від цього підвищення податків, ймовірно, буде посилений через відповідні заходи, погіршення ділових настроїв у США і збої в ланцюжку поставок, — наголосив Брюс Касман. Поширити

Що важливо розуміти, з ідентичними попередження також виступили команди Barclays і Deutsche Bank.

За їхніми словами, американська економіка може швидко скотитися до рецесії, якщо мита Трампа залишаться в силі.

Нагадаємо, офіційний Пекін вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки уже з 10 квітня.