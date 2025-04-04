Тарифна війна. Китай вводить додаткові мита на товари зі США
Категорія
Економіка
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Тарифна війна. Китай вводить додаткові мита на товари зі США

Китай
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Джерело:  Reuters

З 10 квітня Китай запровадить додаткові мита у розмірі 34% на усі американські товари.

Головні тези:

  • Китай ввів додаткові мита у розмірі 34% на усі американські товари від 10 квітня як відповідь на тарифи, запроваджені президентом США
  • Також Пекін оголосив про контроль за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до США, що набирає чинності вже 4 квітня
  • Метою дій Китаю є захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, зокрема в сфері нерозповсюдження

Китай вводить додаткові мита на товари зі США

Про це повідомило 4 квітня Міністерство фінансів Китаю.

Зазначається, що такий крок є відповіддю на масштабні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Окрім цього, Пекін також оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до Сполучених Штатів, зокрема самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію. Ці обмеження набирають чинності 4 квітня.

Метою впровадження урядом Китаю експортного контролю над відповідними товарами відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження.

Також Міністерство торгівлі додало 11 організацій до списку "ненадійних суб'єктів", що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.

Відомство закликало Штати скасувати тарифи, а також розв'язати це питання шляхом "справедливого і рівноправного" діалогу.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

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