Тарифна війна. Китай вводить додаткові мита на товари зі США

З 10 квітня Китай запровадить додаткові мита у розмірі 34% на усі американські товари.

Китай вводить додаткові мита на товари зі США

Про це повідомило 4 квітня Міністерство фінансів Китаю.

Зазначається, що такий крок є відповіддю на масштабні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Окрім цього, Пекін також оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до Сполучених Штатів, зокрема самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію. Ці обмеження набирають чинності 4 квітня.

Метою впровадження урядом Китаю експортного контролю над відповідними товарами відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження. Поширити

Також Міністерство торгівлі додало 11 організацій до списку "ненадійних суб'єктів", що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.

Відомство закликало Штати скасувати тарифи, а також розв'язати це питання шляхом "справедливого і рівноправного" діалогу.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.