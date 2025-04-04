Тарифна війна. Китай вводить додаткові мита на товари зі США

З 10 квітня Китай запровадить додаткові мита у розмірі 34% на усі американські товари.
Головні тези:
- Китай ввів додаткові мита у розмірі 34% на усі американські товари від 10 квітня як відповідь на тарифи, запроваджені президентом США
- Також Пекін оголосив про контроль за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до США, що набирає чинності вже 4 квітня
- Метою дій Китаю є захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, зокрема в сфері нерозповсюдження
Китай вводить додаткові мита на товари зі США
Про це повідомило 4 квітня Міністерство фінансів Китаю.
Зазначається, що такий крок є відповіддю на масштабні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Окрім цього, Пекін також оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до Сполучених Штатів, зокрема самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію. Ці обмеження набирають чинності 4 квітня.
Також Міністерство торгівлі додало 11 організацій до списку "ненадійних суб'єктів", що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.
Відомство закликало Штати скасувати тарифи, а також розв'язати це питання шляхом "справедливого і рівноправного" діалогу.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-