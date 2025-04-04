Тарифная война. Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% всех американских товаров.
Главные тезисы
- С 10 апреля Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на американские товары в ответ на тарифы, введенные президентом США
- Пекин также устанавливает контроль за экспортом редкоземельных элементов в США, таких, как самарий, гадолиний и тербий.
- Действия Китая направлены на защиту национальной безопасности и интересов, а также выполнение международных обязательств, включая нераспространение
- Министерство торговли Китая включило 11 организаций в список “ненадежных”.
Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США
Об этом сообщило 4 апреля Министерство финансов Китая.
Отмечается, что такой шаг — ответ на масштабные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Пекин также объявил о введении контроля за экспортом средних и тяжелых редкоземельных элементов в Соединенные Штаты, в частности самарию, гадолинию, тербию, диспрозию, лютецию, скандию и иттрия. Эти ограничения вступают в силу 4 апреля.
Также Министерство торговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", позволяющий Китаю принимать против них карательные меры.
Ведомство призвало Штаты упразднить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все товары, импортируемые в США. Тарифы вступят в силу 9 апреля.
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