Тарифная война. Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% всех американских товаров.

Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

Об этом сообщило 4 апреля Министерство финансов Китая.

Отмечается, что такой шаг — ответ на масштабные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Пекин также объявил о введении контроля за экспортом средних и тяжелых редкоземельных элементов в Соединенные Штаты, в частности самарию, гадолинию, тербию, диспрозию, лютецию, скандию и иттрия. Эти ограничения вступают в силу 4 апреля.

Целью внедрения правительством Китая экспортного контроля над соответствующими товарами в соответствии с законом является лучшая защита национальной безопасности и интересов, а также выполнение международных обязательств, таких как нераспространение. Поделиться

Также Министерство торговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", позволяющий Китаю принимать против них карательные меры.

Ведомство призвало Штаты упразднить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все товары, импортируемые в США. Тарифы вступят в силу 9 апреля.